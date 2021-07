Sécurité routière: "les radars, ça flashe mais ça ne fonctionne plus", dénonce l'association 40 Millions d'automobilistes

Depuis 2013, le nombre des décès a cessé sa diminution. Alors que le nombre de morts par million d’habitants était passé, en France, de 69,4 à 52,2 entre 2008 et 2013, il est resté globalement stable jusqu’en 2019, comme le relève la Cour des comptes dans le rapport sur la politique publique de sécurité routière publié le jeudi 1er juillet.

mauvais élève européen?

Un autre constat laisse apparaître une dégradation de la situation de la France, par rapport à ses voisins européens (14ème rang sur 28). L'Italie et la Belgique ont d'avantage progressé durant la période.

"Certains signes montrent cependant qu’une limite pourrait avoir été atteinte", conclut le rapport. Et la cour, à l’issue de ses travaux d’évaluation, d'estimer que "les grandes mesures nationales visant les comportements devront, de plus en plus, être complétées par un recours à une gamme diversifiée d’autres moyens d’action, portant sur les véhicules, la signalisation et l’infrastructure".

Le "tout radar" face au manque de policiers au bord des routes

Le rapport de la Cour des comptes épingle aussi la priorité accordée aux contrôles automatisés (radars) qui, selon elle, "doit s’accompagner d’une clarification du volume, des modalités et des objectifs de ces outils et d’une concertation accrue sur leur implantation avec les collectivités territoriales".

Il est aussi préconisé une "présence maintenue, active ou dissuasive, des forces de sécurité au bord des routes et dans les flux de circulation, en particulier de la part de la police nationale, dont l’implication directe dans la politique de sécurité routière a sensiblement diminué à la faveur du développement des contrôles automatisés".

EN France, "on est les pires en terme de répression"

Pierre Chasseray, Délégué Général de l’association 40 Millions d'automobilistes, a dit "boire du petit lait" face à l'état des lieux dressé par la Cour des comptes. A la tête de l'association depuis neuf ans, "tous les ans, je passe pour un imbécile quand je dis qu'il est temps de changer de modèle de sécurité car les radars ça flashe mais ça ne fonctionne plus", a-t-il déploré ce vendredi sur RMC.

Il a indiqué qu'il n'y "avait plus de baisse structurelles des chiffres de la sécurité routière parce qu'on a poussé le bouchon trop loin. On est le seul pays européen à sanctionner les petits excès de vitesse par un retrait de point et par une amende. On est les pires sur ce point-là en terme de répression".