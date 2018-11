Sécurité, propreté, infos voyageurs... Voici ce que les usagers pensent des gares SNCF de la Côte d'Azur et du Var

Qu'est-ce que pensent les usagers des gares SNCF de France?

C'est le but du baromètre satisfaction client en gare effectué par la SNCF, Gares&Connexions et BVA.

Plusieurs fois par an, 280 personnes sont interrogées dans 122 gares françaises (le double à Paris, Lyon et Marseille) pour savoir si elles tiennent 5 promesses: l’information en gare; le déplacement pour venir et partir de la gare et dans la gare; la propreté et la sécurité; la qualité du moment passé en gare; et enfin les commerces et les services.

Parmi ces 122 gares, on en retrouve 4 des Alpes-Maritimes (Antibes, Cannes, Nice-Riquier, Nice-Ville), Monaco et 3 du Var (Les Arcs-Draguignan, Saint-Raphaël-Valescure et Toulon).

Si la plupart obtient -en cumulant les notes au fil de 2018- une note générale se situant dans la moyenne nationale, Monaco arrive en revanche en tête des gares "françaises" alors que Nice-Riquier figue dans le dernier wagon.

Verdict.

pour l'info, c'est toulon