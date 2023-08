SECHERESSE : "L’idée est d’améliorer la vision globale des eaux et de voir comment pérenniser les ressources."

Qui est l’interlocuteur et pourquoi participe-t-il à notre carnet de bord sécheresse?

A 43 ans, Anthony Salomone est maire d'Aiglun, village de 93 habitants perché à l'ouest des Alpes-Maritimes.

Un nœud stratégique de l’approvisionnement en eau potable pour les communes de la métropole Nice Côte d’Azur, de la Communauté d’agglomération Antibes-Sophia Antipolis et de la communauté de communes des Alpes d'Azur (dont Aiglun fait partie).

Sur le plateau dominant le village, Véolia capte les eaux naturelles du milieu pour approvisionner de nombreuses communes.

Alors que la sécheresse est prégnante, Anthony Salomone se fait le porte-voix de la ruralité pour plaider une solidarité amont/aval qui permette aux paysages de l’arrière-pays de ne pas s'assécher et de dépérir au profit de la consommation, plus gourmande, du littoral.

Il a placé la question de la ressource en eau au cœur de son action municipale.

Quelle est la situation au 15 août?

Le maire qualifie la situation d’inquiétante : “Des villages sont sous tension”.

L’arrêté préfectoral concernant l’Estéron est passé de niveau d’alerte renforcée à celui de crise.

"La rivière est à un niveau bas, 50 cm en-dessous de son seuil avec un faible débit dépassant le seuil de crise", observe Anthony Salomone. Des données confirmées par la borne Vigicrue, inspectée par les techniciens pas plus tard que la semaine dernière.

Le maire garde un œil inquiet sur la cascade de Végay, devenue “un mince filet d’eau”. Une situation qui fait mal au cœur à l’élu et aux habitants.

Il lance un cri d’alarme : "Ça fait deux ans qu’on voit mourir ce site pourtant classé. Cette vision de goutte à goutte de la cascade, les gens ne la supportent plus."

Des habitants qui ne comprennent pas pourquoi Aiglun, surnommée la forteresse de l’eau, doit fermer ses canaux.

"On aimerait plus de solidarité entre l’amont et l’aval du canal de Végay, où les prélèvements effectués sont très importants. Qu’il y ait une répartition plus équitable de l’eau", poursuit-il.

Quelle est son action actuellement?

Anthony Salomone a appliqué ce qui est demandé par les arrêtés mais explique devoir faire face aux inquiétudes des habitants.

"Nos villages subissent des changements structurants qui sont vécus comme des punitions, commente-t-il. Ici, nos consommations sont raisonnables et vitales pour la vie des villages. Arrêtons de culpabiliser ceux qui connaissent le véritable prix de l’eau, celui qui ne se compte pas en euros."

"On a réussi à obtenir que le canal d’irrigation reste ouvert deux jours par semaine afin de répondre à l’arrêté préfectoral qui préconise de se limiter à 40% des débits prélevés car, l’eau joue un rôle incontournable dans la préservation des écosystèmes."

L’élu a envoyé un courrier au préfet pour que le "débit réservé" soit respecté, comme le stipule la loi, au droit des sources de Végay, ce débit minimal obligatoire d’eau réservé au cours d'eau et au fonctionnement minimal des écosystèmes.

A la suite de ce courrier, le SMIAGE et deux bureaux d’études travaillent sur le sujet et le sous-préfet de Grasse prévoit la mise en place de ce débit réservé destiné à la préservation du milieu naturel à l’été 2024.

La mairie se veut dynamique : prélèvements pour tester la qualité de l’Estéron avec l’ARS en trois points de la commune, plan d’aménagement forestier avec l’ONF pour préserver la ressource en eau et sa qualité, par son rôle de filtration naturelle et par sa capacité à limiter l’érosion, programme de travaux sur le canal communal avec un nouvel encadrement juridique...

Concernant les fuites dans les canalisations, "six grosses fuites"ont été réparées après les demandes répétées de la commune au gestionnaire.

"Je fais partie de l’Observatoire de l’eau du Département : l’idée est d’avancer sur tous ces sujets, d’améliorer la vision globale des eaux et de voir comment pérenniser les ressources."

Comment envisage-t-il ces prochaines semaines?

Anthony Salomone a l’impression de faire le maximum… sans que les choses ne bougent réellement.

"Ça fait un an et demi que j’alerte mais j’ai l’impression que ça n’avance qu’au ralenti alors que les enjeux sont vitaux et qu’ils nécessitent un véritable effort structurant."

"J’aimerais que l’Etat anticipe plus qu’il ne réagisse, ne pas se retrouver avec l’eau coupée du jour au lendemain. Il faut donc donner plus de moyens aux services de l’Etat."

Que la question de l’eau soit aussi une question citoyenne, dont puissent s’emparer les habitants, ajoute encore le maire, qui aime réunir ses administrés autour de thématiques comme l’eau, la forêt, les sols.

"Les gens sont contents de pouvoir poser leurs propres questions. En les réunissant, on démocratise les choses."