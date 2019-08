Robert Redford au secours des océans à Monaco 21

On peut faire le procès de l’opportunisme à nombre de starlettes et people « engagés » pour la défense de l’environnement, mais certainement pas à Robert Redford. Militant écolo de la première heure, la légende du cinéma américain met en pratique ces idéaux pour la planète depuis des décennies (lire ci-dessous). Rien d’étonnant dès lors à ce que le souverain et la Fondation Prince Albert II (FPA2) aient choisi de faire de l’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux la tête d’affiche du 3e Monte-Carlo Gala for the Global Ocean, le 26 septembre sur les terrasses de l’Opéra de Monte-Carlo.

Soirée de prestige organisée par la FPA2 de Monaco, avec le soutien de Milutin Gatsby, global fundraising chairman, le Gala des Océans s’est imposé, ces deux dernières années, comme un événement majeur en termes de sensibilisation et de levée de fonds pour la cause environnementale, particulièrement la préservation des océans.

« Acteur de profession mais militant par nature »

En marge du Monaco Yacht Show, l’événement déroule son tapis rouge (bleu pour l’occasion) au gratin de la société du spectacle mais aussi et surtout aux scientifiques et philanthropes qui, le temps d’une soirée, peuvent créer des passerelles entre sciences et finances.

« L’infatigable leadership du Prince dans la lutte pour la préservation et la protection de notre océan est un exemple que nous devons tous suivre. Il est de notre responsabilité de travailler ensemble pour relever les défis qui nous attendent dans la lutte pour sauver notre océan et, en retour, notre planète », a ainsi réagi Robert Redford à l’annonce de l’invitation du souverain monégasque.

Oscarisé comme réalisateur (Des gens comme les autres, 1981), puis pour l’ensemble de sa carrière (2002), le monstre sacré du 7e art succède aux honneurs du Gala monégasque à Orlando Bloom et à l’autre « Gatsby Le Magnifique », Leonardo DiCaprio, tous deux déjà récompensés d’un prix, en reconnaissance de leurs actions de sensibilisation du grand public aux enjeux liés à la protection de l’environnement et de l’océan.

DiCaprio-Redford, deux anges blonds devenus porte-parole de l’urgence climatique. En décembre 2015, Robert Redford était ainsi monté à la tribune de l’Assemblée des Nations-Unies avant la COP21, au nom du National Ressources Defense Council (dont il est administrateur depuis plus de 40 ans), « en qualité de défenseur de l’environnement, mais aussi comme père, grand-père et citoyen responsable ».

Esquissant un sourire à son auditoire après s’être excusé de sa condition « d’acteur », il s’était présenté comme « acteur de profession mais militant par nature ». « Votre mission est aussi simple qu’effrayante, avait-il averti les chefs d’État. Sauver le monde avant qu’il ne soit trop tard. »

De Kary Perry à Ségolène

Des paroles qui résonneront peut-être dans la tête des richissimes participants du 3e Gala des océans au moment de porter des enchères salutaires. Car, cette année encore, le tapis bleu devrait accueillir une vague de personnalités « pour œuvrer en faveur d’un océan durable, pour les générations futures et pour l’avenir de notre planète ». L’an dernier, les comédiens Adrien Brody, Robert Davi, Chris Tucker ou Olga Kurylenko; les artistes Katy Perry, Robin Thicke, Nile Rodgers ou Madcon; ou encore Ségolène Royal, entouraient le prince Albert II et la princesse Charlene.

Au programme : cocktail dînatoire, dîner préparé par un chef étoilé, performances d’artistes et, en clôture, la fameuse vente aux enchères et son catalogue de prestige. Des dizaines de lots adjugés par le fantasque commissaire-priseur Simon de Pury, dont des expériences uniques avec des stars telles que Madonna qui, en 2017, avait adressé un message vidéo à l’assemblée.

« À mon avis, la planète essaie de nous parler »