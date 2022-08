Retour de vacances: dix conseils de pro pour une reprise du boulot en toute sérénité

L’idée, c’est de "se mettre en condition". Pour ça, encore une fois comme on le fait pour les petits, on peut préparer ses affaires la veille, s’assurer que son moyen de transport fonctionne… tout comme son réveil! Bref, on élimine toute source de stress supplémentaire.

Il est vrai que pendant les vacances, on ne s’est pas privé de grasses mat’, de déjeuner à horaires espagnols et de soirées qui n’en ont pas!

Si vous avez des enfants, vous allez probablement les mettre au lit plus tôt quelques jours avant la rentrée des classes. Pourquoi, vous adulte, ne feriez-vous pas de même? "On n’oublie souvent qu’avoir un rythme, notamment pour le sommeil, c’est important aussi pour les grands", note Cécile Lespinasse.

En somme, explique la spécialiste, "si vous aimez ce que vous faites et que vous avez passé de bonnes vacances, ça devrait aller". Et sinon? Eh bien dans ce cas, on vous propose de puiser dans la liste – non exhaustive – de conseils préparés par la coach toulonnaise.

Coach professionnelle à Toulon, elle est spécialisée dans l’accompagnement au changement et la régulation émotionnelle. Bien sûr – heureusement –, elle précise qu’on ne vit pas tous le retour au boulot comme un déchirement. "Tout dépend du schéma de pensée dans lequel on se trouve, de la place que l’on donne aux vacances et de comment on les relie au travail."

La rentrée, on en fait tout un plat pour les enfants. Mais pour les grands aussi, fin des vacances rime avec retour, certes pas sur les bancs de l’école, mais au bureau. Et pour les adultes, se replonger dans le quotidien professionnel peut tout autant se révéler difficile.

#3 Se visualiser de retour au bureau pour se préparer

Se visualiser, c’est se projeter. Et donc se préparer. Et quitte à le faire, autant le faire positivement. Un peu comme une méditation, "on se projette vers quelque chose de bien, on pense aux aspects positifs, en imaginant les retrouvailles avec les collègues qu’on apprécie, les tâches qu’on va réussir à mener à bien…", précise la coach. Et on évite les idées noires. Même si bien sûr, on est pas chez les Bisounours: "Il faut se visualiser positivement, tout en n'occultant pas le stress qu’il peut y avoir, les attentes fortes…"

#4 Se mettre dans un mode de pensée positif

Dans le même ordre idée que la visualisation, Cécile Lespinasse suggère de se mettre dans un mode de pensée positif. Mais elle va plus loin: "J’appelle ça le switch de pensée. C’est un exercice tout simple qui consiste à revenir à une meilleure pensée, lorsque celle-ci se fait négative." Un peu comme on appuierait sur un interrupteur, pour allumer une lumière bénéfique et rediriger son mental. Indiquant, un petit bracelet élastique sur son poignet, la Toulonnaise propose même une astuce: "Dès qu’une idée négative vous traverse, vous faites claquer l’élastique contre votre peau pour vous ramener à de meilleures dispositions."

Il ne s’agit pas pour autant de porter un masque, façon Dany Boon – "Je vais bien, tout va bien" –, simplement d'avoir conscience qu’il y a aussi du positif dans la vie professionnelle.

#5 Se mettre des priorités et s’organiser

Une fois le pied posé au bureau, il faut le remettre à l’étrier. C’est là qu’on peut se sentir face à un mur devant l’ampleur des tâches à accomplir. Les flots de mails reçus pendant les vacances en sont probablement l’exemple le plus typique. Pourtant, rappelle Cécile Lespinasse, "on est humain". Autrement dit, on ne peut pas tout faire en même temps. Alors on priorise. On traite ses mails par ordre d’importance en se donnant un délai pour le faire. "On peut aussi inviter les collègues à ne pas nous assaillir, leur demander de nous laisser juste une heure pour reprendre nos marques et être pleinement opérationnel." Une façon de prendre en main son retour au travail plutôt que de le subir.