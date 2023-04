Retenues collinaires, réparation des fuites, réutilisation des eaux usées... Les pistes du Département des Alpes-Maritimes pour préserver les réserves d’eau

"Nous sommes dans un contexte particulièrement alarmant." Ce n’est pas un scoop, mais un rappel de l’urgence du moment. Charles Ange Ginésy, le président du Département des Alpes-Maritimes, a tiré ce vendredi un premier bilan de l’Observatoire départemental de l’eau, lancé début septembre.

Des dizaines de maires, experts, agriculteurs, étaient réunis à Nice, pour partager un constat inquiétant et des esquisses de solution.

Tous les voyants déjà au rouge

Un manteau neigeux "rare en montagne". Un déficit en pluie de 47% sur la période automne-hiver, de 76% en mars. Les débits de la Cagne, du Loup, de la Siagne ou du Var déjà à des niveaux estivaux. "Nous nous retrouvons à nouveau aujourd’hui en situation d’alerte", résume Charles Ange Ginésy. 2023 intègre déjà le podium "des années les plus difficiles en manque d’eau", selon Jean-Philippe Frère, vice-président de la Chambre d’agriculture. "Tous les chiffres vont dans un sens où l’on ne peut que s’inquiéter..."

Colmater les fuites, réutiliser les eaux usées

Le Département a donc adopté un plan d’action fort de 27 millions d’euros, pour agir sur différents leviers. Cinq millions doivent financer des économies drastiques d’énergie d’ici 2025.

Dix millions serviront à remplacer les conduites fuyardes et réparer les réseaux: "Plus de 32 millions de mètres cubes d’eau sont perdus!" Cinq autres millions vont à un appel à projets "eau et innovation".

Une somme équivalente sera mise au vote, début juin, pour soutenir la "réut", la réutilisation des eaux usées traitées. Sans oublier 2 millions au titre de "l’exemplarité et la sobriété départementales".

Créer des retenues

Elus, experts et agriculteurs ont partagé leurs constats inquiétants et leurs esquisses de solution. Photo Christophe Cirone.

"Stocker l’eau dans des réserves naturelles, pouvant être rechargées au moment des pluies." C’est l’une des pistes à l’étude, souligne Charles Ange Ginésy. Loin de Sainte-Soline où les méga-bassines ont mis le feu, plusieurs voix s’élèvent en faveur de retenues d’eau, "pour permettre de se projeter dans le temps et maintenir notre élevage", plaide Antoine Véran, le maire de Levens.

Jean-Pierre Castiglia, maire de Malaussène, propose d’aménager "un petit barrage de retenue" pour stocker "une eau d’excellente qualité", et même de "mettre l’eau en bouteille".

L’hydrogéologue Benoît Viguier, maître de conférences à l’université Nice Côte d’Azur, appelle à "réduire de manière importante les prélèvements dans les rivières et les cours d’eau" pour éviter l’intrusion des eaux salines. Le défi: "Chercher des solutions alternatives avec des eaux inexploitées."

Les agriculteurs inquiets

Jacques Courron, représentant des éleveurs ovins, plaide "pour de petites retenues collinaires" pour pouvoir abreuver les troupeaux. Il y a urgence: selon Michel Dessus, le président de la chambre, une vingtaine d’agriculteurs a déposé le bilan l’an passé.

"L’agriculture représente 3% de la consommation globale dans le 06", relativise Jean-Philippe Frère. Incongruité: six agriculteurs sur dix sont raccordés au réseau d’eau potable. "On a un gros travail de fond à faire", convient l’oléiculteur... tout en évoquant ces villas qui consomment plus de 1000m3/semaine. "L’effort doit être fait par tous!"

À la rencontre des familles

Objectif: sensibiliser. C’est le sens de l’opération lancée par le Département, le Smiage et le Pays de Grasse, dans le cadre d’un appel à projets de l’Agence de l’eau. Une opération de sensibilisation sera lancée le 6 juin, à Grasse, auprès des familles azuréennes, pour inciter "un maximum de citoyens [à] consommer mieux, avec plus de discernement, d’anticipation", prévient le maire de Grasse Jérôme Viaud. Eric Ciotti, le président de la commission des finances du Département, appelle à "mieux anticiper et à faire confiance dans la science pour relever ce défi": préserver notre source de vie.