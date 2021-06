Restos, bars, salles de sport, frontières... Où est-on désormais tenu de scanner un QR code via l'application TousAntiCovid?

Dès ce mercredi (9 juin), les restaurateurs, à nouveau autorisés à accueillir de la clientèle en intérieur (avec une jauge de 50% et à 6 personnes par table maximum), seront en droit de demander à ces derniers de scanner un QR code à l'entrée de leurs établissements. Et ils ne seront pas les seuls, puisque les salles de sport et les bars sont aussi concernés. Le principe est simple: il faudra prendre en photo un code mis à disposition, via l'application TousAntiCovid. A ne pas confondre avec le pass sanitaire, initiative lancée par le gouvernement pour attester d'une vaccination, sur la même appli.

Le système dit de "traçage de contacts" par géolocalisation est similaire à celui précédemment mis en place dans ladite application, pour vous prévenir de la présence d'une personne infectée proche de vous. Il n'utilise pas la puce GPS présente dans les smartphones, mais plutôt le "code" du lieu, la date et l'heure de visite. Cette fonctionnalité, appelée "Signal", vous enverra alors une alerte si jamais un autre client ayant lui aussi scanné le QR code de l'établissement dans la même fenêtre de temps (2 heures) est testé positif à la Covid-19. Problème: scanner ne sera pas obligatoire. On fait le point.

Dans les restaurants: oui mais...

Si les restaurateurs sont sommés de mettre à disposition le fameux QR code lié à l'application TousAntiCovid, ils sont également tenus de tenir un "carnet de rappel" au format papier, afin de ne pas léser les clients sans portable. De fait, la cohabitation entre codes et cahiers rend le concept de traçage plutôt caduc. Comment prévenir un client ayant rempli le carnet papier de la présence du virus détectée chez un client utilisant, lui, l'application Anti-Covid? Et vice-versa.

Dans les bars: oui mais...

S'ils souhaitent recevoir à nouveau de la clientèle en intérieur, les gérants de bars doivent eux aussi mettre à disposition un cahier ou un QR code. Avec le couvre-feu étendu à 23 heures à partir de mercredi, les débits de boissons devraient être les plus fréquentés, même si l'on peut imaginer que certains établissements se contenteront de servir en terrasse pour éviter les contrôles. En effet, le plan de réouverture imaginé par le gouvernement est peu ou prou le même que celui pensé pour les restaurants, mais il n'y a pas encore de date précise sur la possibilité de servir et consommer au comptoir.

chez les coiffeurs: PAS ENCORE

Au-delà des restaurants et des bars, le ministère de l'Économie envisageait en mars d'étendre l'usage des fameux QR codes à tous les établissements accueillant du public. Ainsi, les boutiques "de service" souhaitant l'afficher permettraient à leurs clients d'être prévenus en cas de contamination au moment de leur passage. Pour le moment, cet élargissement, discuté à Bercy, n'a donné lieu qu'à des expérimentations à petite échelle. Et les boutiques de marchandises ne sont pas concernées. En Allemagne, pour entrer chez un coiffeur, il faut notamment montrer un certificat de vaccination à jour.