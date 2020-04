Respect du confinement à Monaco: le chef du gouvernement durcit le ton

Le message est clair. Serge Telle, le chef du gouvernement princier, l’a répété à maintes reprises, hier, tout au long de l’entretien qu’il a accordé à Monaco-Matin. Il faut à tout prix respecter les mesures de confinement. Sans quoi des restrictions encore plus fortes seront prises et des sanctions appliquées. Restez chez vous ou ça va barder, en somme…

Quelles sont les priorités, aujourd’hui, alors que le pic de l’épidémie n’est pas encore arrivé à Monaco?

La priorité des priorités est que nos structures de santé ne soient pas encombrées, que toute personne qui a besoin d’être soignée puisse l’être. Nous surveillons deux courbes avec la plus grande attention : la hausse du nombre de personnes positives au coronavirus et la hausse du taux d’occupation des lits de réanimation. Nous devons faire en sorte que ces deux courbes ne se télescopent pas. Et pour cela, il n’y a qu’une seule solution véritablement efficace: le confinement. C’est difficile, je le sais, surtout quand il fait beau, mais nous devons continuer à respecter les mesures de confinement. C’est indispensable.

"Renforcer le confinement si nécessaire”

Ce week-end, plus de 3.500 contrôles ont été effectués aux frontières et au cœur de la Principauté, et 200 résidents invités à rentrer chez eux. Est-ce à dire que vous constatez un relâchement dans le respect des règles de confinement?

De nombreux contrôles ont été effectués et une vingtaine de contraventions dressées ce week-end (lire ci-dessous). Nous devons tenir dans la durée, c’est le seul moyen de venir à bout de ce virus. Nous allons donc renforcer encore les contrôles car, avec les beaux jours, la tentation est grande de sortir. Ne succombons pas à la tentation. Sans quoi nous allons devenir beaucoup plus stricts.

Jusqu’à quel point?

Nous sommes à l’aube d’une décision de prolongation du confinement, en France comme à Monaco, au-delà du 15 avril. C’est une décision lourde que de rallonger cette période, d’une, deux, trois ou quatre semaines. Je comprends combien c’est difficile pour la population. Mais nous n’avons pas le choix. Nous serons donc particulièrement vigilants. Si nous constatons un relâchement lors du week-end de Pâques, nous réfléchirons aux moyens de resserrer les règles du confinement.

"Le port du masque obligatoire n’est pas envisagé”