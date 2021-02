Renforcement des contrôles aux frontières de Monaco, 173 véhicules et personnes invités à faire demi-tour

En gare, où arrivaient et repartaient deux trains par heure, plusieurs usagers se sont vus refuser l’entrée sur le territoire monégasque.

Ces deux Marseillais, sans tests PCR, ou encore ces quatre Niçois, dont un sexagénaire qui espérait goûter aux jeux de hasard du Casino. Deux autres Marseillaises ont, elles, bénéficié du feu vert des fonctionnaires en tenue.

"Elles étaient en transit pour un hôtel à Beausoleil. On ne leur a pas fait faire demi-tour. Par contre, bien que ce soit l’objet de leur venue, elles ne pourront pas visiter Monaco", confie le commandant Pierre Taulier, responsable des unités opérationnelles en tenue.

"On est à l’écoute des gens et on fait preuve de discernement. La journée s’est très bien passée. Il n’y avait pas foule non plus, preuve que le confinement dans les Alpes-Maritimes a bien été respecté."

Enfin, sur 141 personnes contrôlées à la sortie d’un restaurant, toutes étaient en règle.