Renaud Muselier visé par une plainte pour injure sexiste

"C’est de la diffamation ! Un scandale ! On réglera tout ça au tribunal." Ce vendredi 23 juillet, au conseil régional, Philippe Vardon s’égosille derrière son pupitre. Le président du groupe RN et ses colistiers quittent ensuite l’hémicycle.

À l’origine de leur coup de sang : une "boutade", lancée par Renaud Muselier à Anne-Sophie Rigault, après une heure trente de débats sous haute tension.

Ce jour-là, le leader RN Thierry Mariani est absent. Il a transmis son pouvoir à l’élue vauclusienne. Au perchoir, le président de la Région ironise : "Logique, vous êtes intime avec M. Mariani…" L’intéressée s’indigne : "Qu’est-ce que vous insinuez ?" Sourire en coin, Renaud Muselier ne se démonte pas : "Vous êtes intime avec Thierry Mariani puisque vous avez sa procuration et que vous le logez à Avignon (1). Est-ce normal de faire de fausses adresses, Mme Rigault ?"

"Des relations de nature sexuelle"

Cet échange est au cœur de la plainte au pénal déposée le 15 octobre par Me Nathalie Tomasini, conseil d’Anne-Sophie Rigault, auprès du procureur de Marseille. Trois motifs sont invoqués : "injure publique à caractère sexiste", "diffamation" et "diffamation à caractère sexiste". "Renaud Muselier ne pouvait ignorer que la définition de l’intimité renvoie, selon le dictionnaire Robert, à ‘‘ce qui lie étroitement, par ce qu’il y a de plus profond’’, faisant notamment référence à des relations intimes, voire de nature sexuelle", plaide l’avocate parisienne.

"Ce mot n’a pas sa place lors d’un débat sur la chose publique, devant une assemblée dont l’objet est uniquement politique." Anne-Sophie Rigault, aujourd’hui encore, dit avoir été "profondément touchée par cette attaque". "Je me suis sentie humiliée", assure la conseillère régionale frontiste. "Renaud Muselier ne se serait jamais permis ce genre d’allusion si j’avais été un homme !"

Le témoignage d’une ancienne colistière de Muselier

Mère de famille, mariée depuis vingt ans, l’édile frontiste affirme que son époux a également été "blessé" par cette affaire. Bertrand Rigault a livré son témoignage par écrit : "Ces propos [...] n’ont pas été sans conséquences sur notre couple et notre vie de famille", affirme-t-il. "Ma femme ayant été particulièrement affectée par ces paroles, ainsi que nos quatre enfants."



À l’appui de la plainte, Me Tomasini cite une lettre rédigée par Monique Robineau-Chailan, ancienne colistière de Renaud Muselier, conseillère régionale de 2015 à 2021. Cette dernière affirme avoir été l’objet "d’agressions psychiques, de pressions, de brimades, de menaces, d’humiliations, de sarcasmes de la part de [...] Muselier pendant la durée de son mandat."



Le 11 juin dernier, déjà, elle avait organisé une conférence de presse pour dénoncer "l’état d’esprit irrévérencieux et phallocrate qui règne de façon despotique dans la Région Sud".

Un bouquet et un mot

Renaud Muselier a confié hier "le dossier à son avocat" et fait savoir qu’il ne souhaitait pas réagir. Le 23 juillet, après une interruption de séance, il s’était adressé à Mme Rigault en précisant : "Si vous avez pensé que mes propos visaient votre vie personnelle, je m’en excuse. Ce n’était pas une attaque personnelle." Le lendemain, 24 juillet, il a fait livrer à l’édile un bouquet avec un mot : "Ces quelques fleurs pour essayer de me faire pardonner de la blessure que vous avez ressentie."

"Ça ne change rien", balaie l’élue. "Face à ce genre de dérives, il faut avoir le courage de dire stop !"

1. Pendant la campagne pour les élections régionales, la domiciliation de Thierry Mariani a fait l’objet d’une controverse. Le leader de la liste RN louait un studio dont sa colistière Anne-Sophie Rigault était propriétaire. La requête, déposée par des élus LR qui dénonçaient une domiciliation de complaisance, a été jugée irrecevable par le tribunal d’Avignon car déposée hors délais. Aujourd’hui, le bail n’est "plus d’actualité" selon Anne-Sophie Rigault.