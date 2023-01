Réforme des retraites: À partir de quand, l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans sera-t-il applicable?

Bonjour Jean,

C'était le point de friction entre les différentes parties prenantes au débat sur la réforme des retraites. Lors de sa conférence de presse, ce mardi 10 janvier, la Première ministre, Elisabeth Borne a détaillé les différents points de la réforme des retraites.

Le gouvernement a finalement tranché et a choisi de fixer l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Une mesure qui devrait être applicable à partir de 2030.

Le tout avec un report progressif d'un trimestre par an. Ainsi, il se portera à 63 ans et 3 mois à la fin du quinquennat en 2027, et sera porté à 64 ans, trois ans plus tard, en 2030.

