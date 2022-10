Réforme de la PJ: des syndicats de magistrats appellent à des rassemblements lundi

Le Syndicat de la magistrature (SM, classé à gauche), l'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire) et l'Association française des magistrats instructeurs (Afmi) appellent à des rassemblements devant les tribunaux judiciaires de plusieurs villes, dont Bordeaux et Marseille entre 12h00 et 14h00.

Cette réforme controversée, qui provoque actuellement une forte mobilisation dans les rangs policiers, propose de placer tous les services de police à l'échelle du département, dont la PJ, sous l'autorité d'un seul Directeur départemental de la police nationale (DDPN), dépendant du préfet.

Cela "conduira à l’absorption de la PJ par la sécurité publique et sacrifiera une filière hautement spécialisée sur l’autel du traitement de masse de la délinquance du quotidien. Outre le fait que la délinquance s’arrête rarement aux limites du département, des critères d’opportunité pourront guider la répartition des moyens par le DDPN: exigences statistiques, pression des élus, spécificités de la délinquance locale", ont mis en garde les organisations de magistrats.

"C’est privilégier l’arrestation du petit trafiquant, aussitôt remplacé, plutôt que le démantèlement des réseaux, ou du vendeur à la sauvette plutôt que de ceux qui l’exploitent. C’est porter un coup fatal à la lutte contre la criminalité organisée ou contre la délinquance économique et financière déjà si mal en point", ont estimé SM, USM et Afmi dans leur communiqué.

"Nous demandons que la PJ ne soit pas concernée par la départementalisation, que les moyens de lutte contre la grande criminalité et la délinquance économique et financière soient préservés et que l’indépendance des enquêtes judiciaires soit assurée", ont souligné les organisations de magistrats.