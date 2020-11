QUIZ. Êtes-vous incollable sur la laïcité?

Bien sûr, la laïcité a une définition précise. Pour le Larousse par exemple, il s'agit de la "conception et organisation de la société fondée sur la séparation de l'Église et de l'État et qui exclut les Églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif, et, en particulier, de l'organisation de l'enseignement".

Cependant, sa compréhension reste délicate et les règles qui diffèrent selon que l'on soit dans l'espace public, dans des services publics, dans le privé, chez soi ou en entreprise n'arrangent rien à la difficulté d'appréhender le concept. Et la tâche devient plus ardue encore lorsqu'il s'agit d’expliquer la notion à des élèves.

Pour vous aider à faire le point de ce que vous avez retenu et comprenez de la laïcité, nous vous proposons ce quiz, qui vous permettra aussi - qui sait ? - d’en apprendre davantage.