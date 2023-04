Qui est Romain Molina, ce journaliste d'investigation à l'origine des révélations dans l'affaire Christophe Galtier?

Sa dernière vidéo a fait l’effet d’une nouvelle bombe dans le monde du football français. En moins de 24 heures, elle a déjà été visionnée à près de 175.000 reprises.

En 11 minutes et 58 secondes et sur un ton très pédagogue, Romain Molina lève le voile sur les coulisses de la saison passée par Christophe Galtier à l’OGC Nice, dévoilant le contenu d’un mail de Julien Fournier adressé à la direction des Aiglons.

Des révélations "d’intérêt général" et "des allégations graves" qu’il "veut mettre sur la place publique", comme l'explique celui qui n'en est pas à ses premières révélations. Début 2021,

Exemple de l’écho dont le trentenaire, toujours affublé d'un teeshirt anodin, bénéficie, les journalistes et chroniqueurs de l’After Foot, la célèbre émission de RMC, ont dégainé à leur tour des informations qu’ils étaient encore pourtant en train de vérifier.

🗣️💬 "On est en mesure de confirmer que le mail a réellement été écrit par Julien Fournier"



🚨 Les infos de l'After sur les graves accusations de Julien Fournier contre Galtier (partie 1/2) pic.twitter.com/LYiDfMdqkv — After Foot RMC (@AfterRMC) April 11, 2023

À 31 ans, Romain Molina est un personnage à part de la presse sportive française. Originaire de l’Isère, désormais installé dans le sud de l’Espagne, l’intéressé, connue pour ses vidéos qui atteignent les centaines de milliers de vues, se décrit sur son profil Twitter comme un "écrivain" et un "conteur d’histoires indépendant" plus qu’un journaliste d’investigation. Auteur de sept livres, il est pourtant à l’origine de reportages publiés dans des médias internationaux de prestige.

Des enquêtes sur la FFF mais aussi des abus sexuels à Haïti ou des faits pédocriminels au Gabon

Dans le New York Times, il a co-signé deux papiers sur des faits de harcèlement sexiste et de comportements inappropriés avec des mineurs au sein de la Fédération française de la FFF.

Mais ses enquêtes ne concernent pas que le football hexagonal. Elles s’attardent aussi sur les travers sordides du ballon rond à travers le monde, avec notamment des révélations sur des abus sexuels à Haïti pour The Guardian ou encore des faits pédocriminels au Gabon. Au point d’être dans le viseur de plusieurs personnes.

"Les menaces sont de plus en plus constantes"

"Je suis attaqué de toute part par les gens du foot. Les menaces sont de plus en plus constantes, mais ce n’est pas ça qui va me faire arrêter. Au contraire, ça me motive davantage", se défendait-il sur Konbini, l’an dernier. Si cela "l'ennuie d’avoir une notoriété", il porte sur son dos une importante communauté: plus de 500.000 personnes sont abonnés à ses tweets et près de 300.000 à sa chaîne Youtube.

En septembre 2021, dans une discussion en direct sur Twitter, Romain Molina avait accusé l'entraîneur de Caen Stéphane Moulin de faire "la chasse au Ramadan" et de dénigrer les joueurs musulmans lorsqu'il était en poste à Angers. Des propos qui ont fait bondir l’intéressé qui avait alors porté plainte, autant ulcéré par la méthode que par les propos.

Dans le cas présent de l’OGC Nice, Romain Molina semble pourtant porter la casquette du lanceur d’alerte, laissant la patate chaude aux autres. "Les faits sont beaucoup trop graves. Il est peut-être temps de faire un peu preuve de transparence. Ces allégations gravissimes sont réelles ou non? Je laisse la parole aux protagonistes", glisse-t-il en guise de conclusion.