Qu'est-ce que le protocole sanitaire de niveau 3 dans les écoles, option "préférée" par le gouvernement pour endiguer la 5e vague?

Retour des jauges, télétravail généralisé, vacances scolaires avancées... Ce lundi 6 décembre, le gouvernement s'est réuni en Conseil de défense sanitaire pour trouver des solutions, face à la cinquième vague qui déferle en France et parfois, dans les hôpitaux dont certains ont d'ailleurs réactivé leur plan blanc.

Si certains pays, comme la Belgique, ont fait le choix d'avancer les vacances scolaires pour freiner l'épidémie avant Noël, la France ne semble pas être sur cette ligne, selon Le Parisien et BFMTV. Face à la diffusion des virus chez les plus jeunes, c'est le protocole sanitaire à l'école qui devrait être renforcé. Il passerait donc du niveau 2 au niveau 3.

Qu'est ce que le niveau 3 ?

Ni plus ni moins qu'un protocole de niveau 2 "renforcé". Ce protocole, de niveau 3 sur 4 prévoit des cours en présentiel en école primaire, et au collège et des cours "hybride" au lycée, suivant la situation sanitaire. Les mesures renforcées d'aération et lavage des mains seront maintenues. Le port du masque devient obligatoire en extérieur, tout comme en intérieur. Et il concerne tous les personnels ainsi que pour les élèves et ce, dès l'école élémentaire.

Sur les temps de cantine, le brassage des élèves doit être limité par niveau et par classe. Les tables et surfaces fréquemment touchées devront être désinfectées plus fréquemment et si possible, entre chaque repas.

Les activités physiques et sportives autorisées en extérieur ainsi qu'en intérieur pour les activités de basse intensité compatible avec le port du masque et les règles de distanciation.

Quid des élèves positifs ou cas contact?