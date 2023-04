Quels recours pour les propriétaires de maisons ou appartements squattés?

Une descente aux enfers. "Tous les propriétaires ne sont pas riches, j’ai vu des dossiers où sans loyer payé, le crédit en cours ne pouvait être honoré. Cela peut conduire à des situations terribles", avance Me Walter Valentini, avocat au barreau de Grasse depuis 1993, installé à Cagnes-sur-Mer.

Pour lui, le drame est double, car les deux parties se trouvent dans un contexte plus qu’inconfortable.

Mais quels sont les recours à disposition des propriétaires? "Cela dépend avant toute chose de l’existence d’un bail ou non. Il y a une différence importante sur le plan juridique."​

Longue procédure​

La démarche ne va absolument pas prendre la même forme. Ainsi, si votre locataire ne paie plus son loyer : que faire? "On fait délivrer un commandement de payer au locataire. Après un délai de deux mois, on engage la procédure qui peut amener à une condamnation de payer les loyers dus et à l’évacuation du bien."

Une procédure plutôt longue, non? "Un jugement d’expulsion passe en règle générale en référé. Dans le cadre de l’urgence judiciaire, on peut l’obtenir en quelques mois. À mes yeux, ce qui prend le plus de temps, c’est plutôt la phase d’expulsion en elle-même."

Rappelant que "l’avocat obtient les jugements, l’huissier les exécute", Me Walter Valentini précise: "Il y a des délais pour le commandement, la préfecture réalise une enquête. Cela prend du temps." Et même lorsque le propriétaire obtient gain de cause, ce n’est pas forcément un soulagement total: " Je suis clair avec mes clients à ce propos. Obtenir l’expulsion est notre objectif. Mais bien souvent, les mauvais payeurs disparaissent ou ne sont pas solvables. S’ils obtiennent le versement effectif des loyers dus, c’est du bonus."

"De plus en plus de cas de squats"

Et qu’en est-il d’un cas de squat où aucun bail ne relie les deux parties? "Contrairement au cas précédent, la trêve hivernale n’est pas tenue d’être respectée. On peut expulser des squatteurs en hiver." Comment réagir face à un tiers qui s’installe dans un logement vide ou inoccupé – sans droit ni titre – qui nous appartient ?

"Il faut d’abord déposer une plainte, prouver que le logement est le sien. On peut alors s’adresser à la préfecture qui doit mettre en demeure le squatteur de quitter les lieux dans les 48 heures."

Mais dans les faits, cela ne semble pas aussi rapide? "Il y a de plus en plus de cas. Voilà pourquoi…"