Quelles destinations de voyages seront possibles pour les Français en décembre et à Noël?

Bonjour Babar, Avec la levée du confinement confirmée pour le 15 décembre, les conditions pour voyager dans certaines destinations vont s'assouplir. Bonne nouvelle déjà si vous souhaitez passer vos vacances au soleil: les Dom-Tom. Il n'y a plus besoin de "motif impérieux" pour se rendre dans ces territoires. Vous devrez néanmoins vous effectuer un test PCR dans les 72 heures précédant le voyage et d'une attestation sur l'honneur qui indique que vous n'avez pas été en contact avec un cas Covid durant les deux dernières semaines. En l'absence de test, les passagers devront faire un test antigénique à l'aéroport, gratuitement. En revanche, la Nouvelle-Calédonie impose toujours une quatorzaine à tous les voyageurs de métropole. En Europe Les frontières extérieures à l'espace Schengen ne sont fermées que pour les ressortissants étrangers à l'espace européen. Il est donc possible de se rendre à l'étranger dès lors que le pays de destination l'accepte. Il faudra également se plier à d'éventuelles exigences sanitaires, en termes de tests. Cinq pays sont, au 11 décembre, ouverts sans restriction: le Luxembourg, la Pologne, la Bulgarie, la Suède, le Portugal (sauf l'archipel de Madère où il faut produire un test PCR de moins de 72h). Pour les autres pays européens, l'UE a mis en place une carte interactive avec le détail des restrictions à l'entrée qui s'actualise en temps réel. Car les règles changent presque tous les jours. Vous pouvez trouver cette carte ici. Dans le reste du monde Ces règles sont à retrouver dans les pages "Conseils aux voyageurs" du site du ministère des Affaires étrangères. Les pays toujours fermés aux voyageurs étrangers Certains pays sont toujours fermés aux voyageurs français, comme le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Argentine, la Finlande, la Chine, la Russie, mais aussi le Pérou, la République tchèque, ou encore la Hongrie.