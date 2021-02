Quelle est la définition de "motif familial impérieux"?

Bonjour Elodie,

Comme vous le savez, le "motif familial impérieux" fait partie de la liste des déplacements autorisés durant les deux prochains week-ends de confinement dans les Alpes-Maritimes.

Mais que signifie "motif familial impérieux"? Voilà ce que répond la préfecture des Alpes-Maritimes. "Il s’agit d’autoriser des déplacements dont la nécessité ne saurait être remise en cause comme la blessure d’un proche, l'accompagnement d’une personne vulnérable ou non autonome, le décès d’un membre de la famille proche, etc."

Il ne faudra pas oublier de vous munir de votre attestation pendant votre déplacement.

Cordialement.