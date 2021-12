Quel sera l'impact du variant Omicron sur l'hôpital ? Voici les différentes hypothèses de l'Institut Pasteur pour les semaines à venir

Quel sera l'impact d'Omicron, sur les hôpitaux? Pour l'heure, il est difficile de se prononcer tant les données semblent parcellaires sur le sujet. Pour tenter de "prévoir", l'Institut Pasteur a publié de nouvelles modélisations qui prennent ne compte ce variant, l'efficacité des vaccins face à lui et les mesures sanitaires décidées par le gouvernement.

"En comparant différents scénarios, nous estimons que la vague Omicron pourrait rester gérable avec des mesures d'intensité intermédiaire si la sévérité d'Omicron est environ 80% plus faible que celle du variant Delta", estime ainsi l'Institut Pasteur.

Les données scientifiques de ce variant suggèrent qu'il est sans doute moins virulent mais bien plus contagieux que le variant Delta. De quoi rendre difficile une évaluation précise de la "sévérité intrinsèque du variant Omicron", selon les scientifiques de l'Institut. D'où diverses hypothèses étudiées.

Un pic d'hospitalisation jusqu'à 5.000 par jour dans le pire des scénarios



Dans l'un de ces scénarios les scientifiques se sont basés sur une sévérité réduire de 80% par rapport au variant Delta mais plus contagieux. Dans cette hypothèses "avec un avantage de transmission intermédiaire", c'est-à-dire 67% plus important que Delta, le pic d'hospitalisations pourrait alors atteindre 2.700 hospitalisations journalières "sans ajustement des comportements". Comprendre sans réduction des contacts. Si les contacts sont drastiquement réduits de 10 à 20%, le pic d'hospitalisation passerait de 1.900 hospitalisations quotidiennes à 1.400.

Avec un taux de transmission de 84% supérieur au variant Delta, le pic Omicron pourrait atteindre 2.700 hospitalisations journalières, avec une réduction de contact de 20%. Si les contacts ne sont pas réduits, les hospitalisations atteindraient 4.400 admissions quotidiennes. En prenant une hypothèse basse, à savoir 54% de taux de transmission, "le pic ne dépasserait pas 1 700 hospitalisations journalières", expliquent l'Institut Pasteur.

Dans le scénario le moins optimiste, avec une sévérité du variant Omicron, réduite de seulement 54% par rapport à Delta, avec un un taux de transmission "intermédiaire ou bas", le pic pourrait ne pas dépasser les 2.500 hospitalisations journalières. A une condition toutefois : que les Français réduisent leurs contacts de 20%. Si la transmission est "haute" en revanche, les hôpitaux pourraient être très rapidement débordés avec un pic d'hospitalisation autour de 5.000 admissions journalières.

Ce pic d'hospitalisations n'est en revanche pas connu. "Le pic des hospitalisations est attendu dans la deuxième moitié de janvier pour un avantage de

transmission haut (84%), et début février lorsque l’avantage de transmission est plus faible". Et les scientifiques de rappeler que "les pics d'hospitalisations d'admissions hospitalières quotidiennes ont été de 3.500 et 2.700 pour la première et deuxième vague".

Comment aplatir la vague ?

Toujours selon les chercheurs, une accélération de la campagne vaccinale pourrait infléchir la courbe. Si 1.2 millions de doses de rappel étaient injectées aux Français, quotidiennement, cela s'en ressentirait sur les hospitalisations qui seraient alors réduites entre 9 et 17%. "Par ailleurs, nous considérons que la vaccination réduit le risque de transmission si une personne est infectée de 50%", estiment-ils.

A noter que ces hypothèses pourront être affinées d'ici quelques jours. "De nouvelles données devraient être disponibles dans les 7-14 jours qui viennent et permettront de réduire l'éventail des scénarios possibles", reconnaissent les chercheurs.