Quel avenir pour Marineland après la promulgation de la loi anti captivité?

"On se dépêche d’aller voir les orques parce que bientôt ce ne sera plus possible". Sur le parking de Marineland, en cette journée ensoleillée, Céline badigeonne de crème solaire ses deux enfants, de 6 et 7 ans, avant d’aller découvrir les animaux. Une rencontre que la mère de famille azuréenne pense bientôt interdite, tandis que d’autres croient savoir que le parc va être contraint de fermer ses portes d’ici quelques années. Il n’en est rien.

Rien depuis 18 mois

Si la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes a bien été promulguée le 30 novembre 2021, elle est, pour l’heure, dans sa grande majorité, inappliquée et inapplicable.

L’article L.413-12 du chapitre III, consacré aux delphinariums, interdit les spectacles incluant une participation des cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public, dans un délai de 5 ans, soit en 2026.

À cette même date, la détention et la reproduction en captivité des orques et dauphins ne seront plus permises, sauf au sein de refuges ou sanctuaires pour animaux sauvages captifs, ou dans le cadre de programmes scientifiques.

27 mammifères marins concernés

Vingt-sept mammifères marins sont concernés en France, quatre orques et douze dauphins à Marineland, onze dauphins à Planète Sauvage, à Port-Saint-Père, en Loire-Atlantique.

Mais 18 mois après la promulgation du texte, porté par le député LREM de la 5e circonscription des Alpes-Maritimes Loïc Dombreval [battu aux dernières législatives, Ndlr], le décret supposé définir le cahier des charges de ces programmes de recherche scientifiques n’a toujours pas été publié, pas plus que celui détaillant les modes de présentation au public qui resteront autorisés dans ce cadre. Manque également le texte encadrant l’arrêt de la reproduction des animaux dans le respect de leur santé et de leur bien-être.

à lire aussi "Cette incertitude nous empêche d’évoluer": le directeur de Marineland dans le flou après la promulgation de la loi anti captivité

Pourquoi un tel délai? Qu’est-ce qui coince? Sollicité, le ministère de la Transition écologique n’a pas répondu à nos questions, mais un rapport d’information, déposé par deux députées LFI et LREM/RE et un autre, soutenu le 7 juin par une sénatrice LR, apportent des éléments de réponses.

Marineland dans l’attente

Alors, que vont devenir les quatre orques (les seuls observables en France), et les douze dauphins de Marineland d’ici 2026? Seront-ils autorisés à rester à Antibes si le parc est reconnu centre de recherche scientifique agréé par l’état?

Certains, l’association anti captivité One Voice en tête, donnent déjà Inouk, Moana, Wikie et Keijo partants pour le Japon en 2024.

La direction du parc se refuse à infirmer ou confirmer cette information et reste en attente de la publication des fameux décrets, en espérant que le gouvernement se rende compte de l’impossibilité de faire appliquer la loi, du moins dans les délais impartis.

"On ne peut pas faire de gros travaux ni de gros projets car on ne sait pas ce qui va se passer. Or pour toute entreprise, ne pas investir c’est la pire des choses", confie son directeur Pascal Picot