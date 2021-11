"Quand on sort, on veut être libres, pas courageuses": le mouvement "Balance ton bar" agite le milieu de la nuit à Nice

La soirée se solde par un trou noir et un réveil aux urgences. Son amie lui raconte qu’on l’a retrouvé dans le carré VIP avec les deux hommes, inconsciente. "J’avais des bleus et j’étais dans un état léthargique. J’avais des traces de morsures également", achève-t-elle.

Alors qu’elles se filment, deux jeunes filles remarquent deux hommes derrière elles. "On leur demande de nous laisser tranquille", précise le témoignage. L’auteure se rend aux toilettes, seule. Elle pose son verre pour remonter sa chaussette. "Je percute de dos un des deux hommes, avec mon verre à la main. Naïve, je le reprends et, avec un grand sourire, il me le tend", continue-t-elle.

En six jours, le compte Instagram a publié dix-neuf témoignages, qui épinglent treize établissements azuréens.

"J’espère faire changer les choses dans le monde de la nuit. Que les gérants fassent de la prévention à leurs employés, mettent des dispositifs en place. Comme des caméras en direction des toilettes, des capuchons à poser sur les verres, etc. Il n’y a pas assez de gérants qui protègent leur clientèle, ce n’est plus acceptable. Et ça concerne les femmes comme les hommes. Quand on sort, on veut être libres, pas courageuses", pose la personne qui anime le compte.

"C’est compliqué de tout voir"

"C’est un vrai problème, on a toutes été confrontées à ce genre de violences. Mais on ne peut pas rejeter toute la faute sur les barmen", glisse Marie, 23 ans.

Face à elle, derrière le comptoir, Isabelle, la patronne du Groovin’. Ça fait plus de dix ans qu’elle "fait du bar" et confirme assister à des comportements de plus en plus violents. "J’essaie d’être attentive, d’être accessible mais c’est compliqué de tout voir. Il ne faut pas hésiter à venir me trouver", indique-t-elle.

Dans la pénombre de son bar, difficile de prendre les gens en flagrant délit. D’autant qu’elle ne se sent pas toujours légitime à intervenir. "Je n’hésite pas à mettre les gens dehors mais ça peut paraître injuste de sortir quelqu’un dont je ne peux pas prouver la culpabilité, avance-t-elle. Si la personne prend un avocat, je fais quoi?"

Pour témoigner: instagram.com/balance_ton_bar_nice et Mail. balancetonbar@gmail.com et balancetonbar.com