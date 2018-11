Propreté, sécurité, information aux voyageurs... La gare de Monaco première gare SNCF selon deux enquêtes

Des enquêtes ont été réalisées par BVA Group, en juillet et septembre 2018, auprès des usagers de 122 gares du réseau SNCF.

Les 5 items suivants étaient évalués, ainsi qu’un indice de "satisfaction globale":

- La propreté et la sûreté de la gare

- Les déplacements dans la gare

- Les informations

- Les commerces/services dans la gare

- La qualité du moment passé en gare.

Sur ces 122 gares, la Principauté se place en première place pour les deux enquêtes. Chaque item évalué connaît un progrès entre juillet et septembre et la note de satisfaction globale passe de 8,30 à 8,45/10.

"Ces résultats sont le fruit d’un travail commun: le chef de gare, les prestataires, les commerçants, les agents SNCF TER et la Sûreté Publique", estime le gouvernement monégasque.

Ce qu’il faut retenir des résultats

- La gare de la Principauté est la première à atteindre ce niveau de qualité et d’exigence.

- Monaco se place en 1e position sur l’item "Propreté" (9,03/10). Aucune autre gare n’atteint les 9/10.

- En "satisfaction globale", Monaco se trouve également sur la 1e marche du podium.

- Les excellents résultats sur la propreté et la sûreté résultent notamment du travail quotidien de la Sûreté Publique.

- "L’information aux voyageurs" connaît un progrès de + 0,68 entre juillet et septembre.

- Le progrès réalisé sur l’item "commerces" sera d’autant plus significatif avec les travaux de réfection du hall de la gare et des commerces, prévus pour 2019.

Les deux autres gares placées sur le podium sont respectivement Meuse TGV (8,28/10 en satisfaction globale) et Belfort Montbéliard TGV (8,27/10).