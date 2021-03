Prolongement du confinement dans les Alpes-Maritimes: "sans échappatoire on finit par craquer", met en garde Christine Ganneval, psychanalyste

Un troisième week-end de confinement a été annoncé ce mercredi 10 mars par le gouvernement. Si certains spécialistes saluent le prolongement de la mesure, Christine Ganneval, psychanalyste à Nice, constate que certains de ses patients, bien que résilients, somatisent beaucoup, en cette période incertaine.

"Cette mesure vise à réduire les interactions sociales. Or voir ses amis, sa famille le week-end est une échappatoire pour supporter tout le reste, après avoir travaillé toute la semaine. Et sans échappatoire on finit par craquer. Surtout quand ça se répète", résume la psychanalyste niçoise Christine Ganneval. "Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin de contacts sociaux" insiste-t-elle.

Un sentiment d’impuissance de plus en plus fort

"Je constate chez les patients un sentiment d’impuissance de plus en plus fort. L’impression de subir une situation qui nous échappe, contre laquelle on ne peut rien. D’être privé de liberté sans pouvoir rien y changer. Ce qui se caractérise chez certains par un repli sur soi, une humeur dépressive, de l’anxiété et beaucoup d’agressivité", constate-t-elle.

"Psychologiquement les gens acceptent les mesures, ils sont résilients, et donc beaucoup somatisent. Ça se traduit par des crises d’eczéma, des maux de tête, des douleurs musculaires et des troubles du sommeil, mais surtout des problèmes digestifs".

Comment tenir?

"Pour tenir le coup il faut garder le contact avec ses proches et parler un peu moins du virus et un peu plus de la vie, s’ouvrir à autre chose. Se projeter, avoir des projets de voyages, de vacances, même à long terme. Aller se promener et se retrouver entre amis pour une heure" recommande la psychanalyste.