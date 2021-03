Prolongement du confinement dans les Alpes-Maritimes: pour Matteo Vassalo, infectiologue au CH de Cannes c'est "une sage décision car la situation est critique"

Le prolongement du confinement pour un troisième week-end a été annoncé ce mercredi 10 mars par le gouvernement. Une mesure qui ne satisfait pas totalement les élus locaux, en revanche, pour le chef du service d'infectiologie du CH de Cannes, Matteo Vassalo, il s'agit d'une "sage décision".

"Ça me parait une sage décision de prolonger le confinement le week-end dans les Alpes-Maritimes, analyse ce spécialiste. Car la situation est très critique et continue de s’aggraver avec de plus en plus de patients hospitalisés et qui présentent des formes de plus en plus graves".

Nous avons des patients de plus en plus jeunes qui arrivent

"Nous avons des patients de plus en plus jeunes qui arrivent. Il faut en finir avec l’idée que le virus touche seulement les personnes âgées. La moyenne d’âge se situait à plus de 85 ans, mais avec les variants elle tourne plutôt autour de 60 ans. Cette tendance va durer plusieurs semaines car les effets de la vaccination ne peuvent pas être visibles tout de suite" alerte l’infectiologue.

Les déprogrammations sont à l'ordre du jour

"A l’hôpital c’est très difficile, renchérit le spécialiste. Nous sommes obligés de déprogrammer des opérations, ce qui représente une perte de chance pour certains malades. Je constate que les mesures barrière se relâchent alors mon message est le suivant : il faut qu’on fasse tous des efforts pour respecter les consignes car personne n’est épargné par la maladie. On a tous des proches qui peuvent être atteints de forme sévère."