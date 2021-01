Profession: manager de centre-ville, couteau suisse de la dynamique commerciale

Près de 400 managers de centre-ville en France

Le Club des managers de ville et de territoire existe depuis 20 ans. Autant dire que le métier n’est pas aussi récent que ce qu’on pourrait imaginer. "Les premiers managers de centre-ville sont apparus en région parisienne et dans le Grand Est, se souvient Christophe Barston. Mais la première ville à en avoir recruté un au niveau municipal, c’est Saint-Etienne."

Depuis, on dénombre 350 à 400 managers de centre-ville en France, dont quelque 250 sont fédérés au sein du Club des managers. Celui-ci permet de donner une visibilité au métier, une unité dans sa forme, un réseau pour ses adhérents qui y trouvent échanges et ressources. Le club est même à l’origine d’une formation spécifique et certifiante avec le Cnam (Conservatoire national des arts et métiers).

En fait, c’est au Québec que la profession est née. Elle a ensuite creusé son sillon au Royaume-Uni, puis en Belgique avant d’arriver dans l’Hexagone.

D’où, explique le délégué du Club des managers, un défaut de traduction. "En réalité, on ne fait pas du management: un manager chapeaute des équipes. On est plutôt des coordinateurs."

Mais, explique-t-il encore, ça n’a pas toujours été le cas.

Après les boules de sapin, la stratégie

Au tout départ, les premiers managers de centre-ville, plutôt employés par des associations, étaient surtout chargés de créer de l’animation autour du commerce. C’est seulement ensuite, au milieu des années 2000, que les missions du manager se sont multipliées et qu’ils n’ont plus eu pour seul objectif que de "mettre des boules sur les sapins".

Désormais, ils prospectent auprès de porteurs de projet, font se rencontrer des bailleurs et de futurs commerçants, font la promotion de leurs villes, accompagnent les professionnels en place ou désireux de s’implanter.

Et ensuite? "Les compétences des managers sont de plus en plus utiles aux intercommunalités, notamment depuis la loi Elan (loi pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, Ndlr)", souligne Christophe Baraston. Ainsi, de plus en plus de managers sont embauchés par des communautés d’agglomération.

"On a par exemple vu apparaître du marketing territorial: il ne s’intéresse plus seulement aux centres-villes, mais aussi aux bourgs en périphérie. C’est pour ça qu’au club, on dit qu’il faut désormais développer des territoires homogènes et complémentaires et arrêter d’opposer centre-ville et périphérie, commerce de proximité et grande distribution. On préfère parler du commerce en général et d’un territoire en général."