Privation de nourriture, consanguinité... Les révélations chocs d’un employé du parc Marineland

"C’est faux, nous ne privons pas les animaux de nourriture"

Isabelle Brasseur qui travaille à Marineland depuis 1999 y est aujourd’hui responsable Éducation, Recherche et Conservation. Elle répond aux propos de Camille.

Isabelle Brasseur est responsable Éducation, recherche et conservation : les trois missions d’un zoo. « Un poste transversal », dit-elle. Elle travaille à Marineland depuis 1999. Biologiste de formation, elle a aussi été soigneur animalier. Marineland est sous le feu des critiques des associations depuis des années. « Si je travaille ici depuis tout ce temps, c’est que je suis en accord avec les méthodes » du parc, notamment en termes de bien être animal.

Camille évoque de la maltraitance, notamment par privation de nourritures des orques. Que répondez-vous?

Vous savez, de nombreuses personnes nous quittent sans pour autant nous accuser ensuite. Celles qui le font, c’est en général celles avec lesquelles nous ne sommes pas en bons termes. Pour répondre à votre question : on a la charge de ces animaux, de leur bien-être. La nourriture leur est offerte ad libitum. Pour qu’ils soient bien, la nourriture doit être en quantité et en qualité, nous effectuons un gros travail là-dessus.

Clairement, vous n’utilisez pas la méthode de privation de nourriture pour faire travailler les orques?

Je vous dis clairement que c’est faux. Très clairement faux. Nous proposons à l’animal et si Inouk, par exemple, qui fait 4 tonnes, n’a pas envie de sauter, il ne saute pas. La représentation aura lieu quand même, mais pas forcément avec l’animal prévu. Il a le droit de ne pas avoir envie. Il y a ce que l’on appelle une lecture de l’animal.

Ce qui veut dire que contrairement aux dires de Camille, vous écoutez l’animal?

Oui, on arrive à évaluer ses envies et ses besoins. Il n’y a aucune coercition, aucune pression, aucune contrainte. On ne peut pas contraindre une orque. Les chiens, les chevaux peuvent être contraints de faire les choses avec une laisse, un mors. Une orque, de par sa taille et son caractère, on ne peut pas la forcer. On a instauré une vraie lecture de son comportement.

Camille assure que le bébé otarie né en juin a le même père que sa mère et que vous tentez de le cacher à l’European Ex-situ Program, est-ce vrai?

Nous avons au parc une très grande colonie d’otaries de Californie et nous avons beaucoup de reproductions. On a envoyé beaucoup de nos bébés ailleurs. Nous avons deux mâles et parfois, on peut se faire surprendre par des animaux en chaleur... Ce n’est pas quelque chose que l’on met en avant.

Est-ce vrai donc?

C’est quelque chose que l’on soupçonne. Il faut faire des études génétiques et après on avisera. Si c’est le cas, les parents seront notés sur le carnet, sa génétique sera connue. Et quoi qu’il arrive nous avons une stratégie pour nous en prémunir et nous suivons strictement les consignes de gestion de la population.