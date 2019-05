Prise d'otages, Figurants pour un film, Nice ensoleillée: voici votre brief info de ce mardi soir

Prise d'otages. Un jeune homme de 17 ans retient mardi soir quatre femmes en otage, depuis plusieurs heures, dans un bar-PMU de Blagnac, près de Toulouse. Une femme a été libérée vers 20 heures. Le suspect, connu pour des faits de droit commun et interpellé le 15 février dans le cadre du mouvement des "gilets jaunes", "aurait revendiqué être le bras armé des gilets jaunes", selon une source proche de l'enquête.

C'est pas du cinéma! Pour le remake de Rebecca, un film d'Alfred Hitchcock, produit par Netflix, la production va tourner sur la Côte d'Azur et cherche donc des figurants de tous profils, hommes et femmes. Des scènes seront tournées à Nice du 31 mai au 8 juin. Avis aux intéressé(e)s...

Sous le soleil exactement. Futura-sciences.com a compilé les données disponibles sur le site internet de Météo-France afin d'établir un palmarès des villes les plus ensoleillées de France. Pour réaliser ce classement, le site spécialisé dans l'information scientifique s'est basée sur les "normales de saison", c'est-à-dire la moyenne des valeurs relevées entre 1991 et 2010. Et Nice figure au pied du podium.