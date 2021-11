Précarité alimentaire: "Il me reste 20 ou 30€ par mois pour manger", confie Emma, maman solo

Une cuillère de purée pour son fils dans une main, un livre de cours dans l’autre. Juste à côté, sa fille de trois ans "qui en vaut deux", qui rouspète gentiment. La vie d’Emma, maman solo de 22 ans, n’est pas un long fleuve tranquille.

Le moindre grain de sable dans le rouage et c’est "la catastrophe", rigole-t-elle, bonne nature. Malgré les fins de mois qui s’étirent. Malgré tout.

Une bourse et les allocations

"Là par exemple, il y a un cas de Covid dans la classe de ma fille et elle doit rester à la maison, c’est l’angoisse", sourit-elle, fataliste. Satané virus qui a compliqué davantage encore son emploi du temps de mère célibataire-étudiante déjà fort complexe. Cette Antiboise vit à 200 à l’heure. Et ça ne lui permet pas de travailler pour arrondir, même un peu, les fins de mois. "Je ne peux pas avoir un petit boulot, entre mes enfants, la philo, le droit, la psycho, mon diplôme universitaire, mes stages, les révisions, c’est impossible."

Emma, bonne élève, sérieuse, a un rêve: finir son cursus et être sélectionnée en master cette année pour devenir psychologue. "Il y a 2.500 personnes pour seulement 90 places", dit-elle, surmotivée.

Emma vit et fait vivre sa famille grâce à sa bourse d’études et aux allocations familiales. Le papa est quasi inexistant. "Il prend les enfants quand il y pense", souffle la jeune femme. Qui a réussi à obtenir, péniblement, "50 euros par mois" de sa part.

Pâtes et riz

Alors, depuis la naissance de son fils, Emma s’est tournée vers le Secours populaire 06. Lorsqu’elle a payé ses charges fixes – loyer, eau, chauffage,téléphone, assurances, essence, crèches et centre aérés pour le petit dernier – il ne lui reste que "20 à 30 euros par mois" pour remplir le frigo.

"Avant, quand il n’y avait que ma fille, je me débrouillais. Les pâtes, le riz, ça ne coûte pas si cher", raconte la maman solo. Le casse-tête des repas est devenu trop difficile. "Grâce au Secours populaire, mes enfants sont contents, on peut avoir du fromage, du chocolat, de la viande ou des légumes", commente-t-elle.

Encore faut-il avoir le temps ou la possibilité d’y aller. L’étudiante explique: "Mes enfants ont eu la gastro, je n’ai pas pu bouger pendant plus de 15 jours. Alors on a mangé ce que l’on avait dans les placards, toujours grâce au Secours populaire, des boîtes de ratatouille, du riz..." Quant à la crise sanitaire, elle a été, elle est "dramatique", confie Emma. "J’ai dû passer des partiels en distanciel avec mes enfants à côté. Lors du premier confinement je n’avais que ma fille, la crèche était fermée, j’ai dû passer par une assistante maternelle lorsque je devais aller à l’hôpital voir ma patientèle. Elle achetait des choses à manger qu’elle me faisait payer ensuite, sans tenir compte de mon minuscule budget, la galère."