Pourquoi l'aéroport Amsterdam Schiphol demande aux compagnies d'annuler des vols

Les longues files d'attente et la frustration des voyageurs en raison d'une pénurie de personnel de sécurité sont de retour à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, l'un des plus fréquentés d'Europe et qui a demandé lundi à des compagnies aériennes d'annuler des vols.