Pourquoi la télé-réalité cible les classes populaires? Notre décryptage en vidéo

Dans un sondage de 2021, on apprend que qu’un tiers des jeunes, soit 18-30 ans, regardent la télé-réalité et que ce serait aussi le cas de 43% des femmes contre 18% des hommes.

Pourtant on parle très peu de la classe sociale, alors qu’elle a son importance notamment dans les émissions de coaching, comme l'explique l'autrice et essayiste féministe, Valérie Rey-Robert : "Il faut vraiment comprendre que ces émissions sont destinées aux femmes des milieux populaires, on va vraiment faire croire à ces femmes que si elles ne réussissent pas c’est leur faute parce qu’elles n’utilisent pas les bons codes culturels…"

D’ailleurs en terme de produits culturels, clairement on ne peut pas dire que le genre ait acquis ses lettres de noblesse? C'est ce que confirme l'universitaire Maureen Lepers qui évoque du "classisme" entre la facilité de critiques habituelles sur la télé-réalité - que ce soit le sexisme, l'homophobie ou encore le racisme - et le manque de critiques sur des oeuvres culturelles comme les films de la Nouvelle Vague par exemple.

Face à ce constat, Valérie Ray-Robert ajoute : "je pense déjà que le sexisme dans la télé-réalité intéresse peu parce qu’il y a une forme de mépris de classe, et que les gens ne comprennent pas les racines du sexisme et attribue toujours le sexisme ds la télé-réalité à la bêtise des candidats".

Les clichés sur les classes populaires et la télévision, c’est loin d’être nouveau.

D'après Olivier Masclet, dans son chapitre intitulé "les classes populaires passent leur temps devant la télévision" :

Curieuse idée reçue que celle renvoyant aux seules catégories populaires une consommation abondante de télévision ! C’est oublier un peu vite qu’aucune autre activité de loisir n’occupe autant de gens ni autant de temps. Chaque jour, entre 18h30 et 20h45, la moitié ou presque des Français est devant le poste (...) le numérique entraîne de nouvelles façons de la regarder et contribue à la pénétration des écrans dans les foyers : 40 % des foyers sont aujourd’hui équipés de quatre écrans.

Et comme le rappelle Acrimed, les grands médias et on peut élargir aux programmes des grandes chaînes aiment les stéréotypes et les personnages faciles à identifier.

Mais en vrai dans les clichés qu’on voit sur ces programmes, c’est un peu ce qu’on pourrait appeler un storytelling à l’américaine : des candidats partis de rien jusqu’à la gloire.

Jessica Thivenin a vécu dans une caravane, Julien Tanti a fait une multitude de petits boulots…

"Ils vont se mettre à incarner des modèles de réussite en adéquation avec l’époque néolibérale dans laquelle on vit, estime Maureen Lepers, professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Ces gens font la promo d’eux-mêmes et leur propre capital toute la journée sur leurs réseaux sociaux. Là le succès de ces candidats montrent que les modèles de réussite évoluent et on active d’autres critères."

Un idéal où la réussite est accomplie par l'entrepreneuriat.