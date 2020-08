Pourquoi la France est le pays européen le plus touché par les attentats djihadistes?

"Cette hostilité ancienne s'est enkystée et a constitué un terreau idéologique pour des opérations terroristes sur le sol français", indique Dominique Reynié.

"Enfin, le nombre important de Français musulmans et juifs (respectivement 5 millions et 500.000 environ, pratiquants et non-pratiquants confondus, Ndlr), a favorisé au cours de ces quatre dernières décennies l'importation sur notre territoire du conflit israélo-palestinien."

Parce que le modèle d'intégration est contesté

Face au modèle multiculturaliste du Royaume-Uni, et au système flexible de l’Allemagne, qui promeuvent une large autonomie est laissée à la pratique religieuse et communautaire de minorités issues d’ailleurs et à leur expression dans l’espace public, la laïcité française a mal résisté à l'écume des jours selon le sociologue franco-iranien Farhad Khosrokhavar.

Jusqu'à paraître "inflexible (...) La France, elle, exige qu’au nom de l’idéal républicain, la religion reste une affaire strictement privée", écrit le spécialiste à Libération.

Selon le recensement de 2018 de l'Insee, la population musulmane en France s'élève à 4 millions de personnes.

Pour Farhad Khosrokhavar, le système d’intégration à la française doit être revu. "Les réalités de la société française aujourd’hui exigent une approche plus pragmatique et plus souple", explique-t-il.

1. "A l’échelle de la planète, les musulmans sont les principales victimes de l’islamisme", note Dominique Reynié, directeur général de Fondapol.