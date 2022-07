Pourquoi il y a de plus en plus d’enfants pauvres en région Paca? Décryptage

La part des enfants pauvres est plus importante en Paca que dans la moyenne des régions de province de France métropolitaine. Ce sont les (tristes) conclusions d’une enquête publiée il y a quelques jours par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) à partir de données de 2018.

46.700 dans les Alpes-Maritimes

En 2018, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur comptait 260.000 enfants vivant sous le seuil de pauvreté sur 1,02 million d’habitants âgés de moins de 18 ans, soit un enfant sur quatre. C’est plus qu’en Île-de-France (22 %) et que la moyenne des régions de province (21 %). Paca est la deuxième région de province la plus touchée après les Hauts-de-France (26,5 %).