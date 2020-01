Pourquoi ce chef d'un restaurant du Var a demandé au Guide Michelin de lui retirer son étoile pour 2020

« J’ai demandé qu’on me retire mon étoile. Être sur le devant de la scène et avoir autant de pression ne me ressemblait plus ».

La voix de Jérôme Masson est timide, en évoquant la fin de « cette belle aventure avec le guide Michelin ».

Le chef de La Rastègue, situé à Bormes-les-Mimosas avait une étoile au guide Michelin pendant six ans... jusqu’à cette année. À sa demande, elle lui a été retirée.

Comme au Mas du Langoustier, mais pour d'autres raisons.

"En réalité, je suis quelqu’un de sensible"

« C’était une expérience enrichissante, ce n’est pas de la faute du guide Michelin si je n’en voulais plus. En réalité, je suis quelqu’un de sensible qui prend beaucoup de choses à cœur, et cette pression là était trop forte pour moi. Les gens ont une attente particulière, et une image parfois erronée d’un restaurant étoilé, lance le chef des lieux. Nous étions complets trois semaines à l’avance par exemple, et au final, nous répondions à des exigences quantitatives, alors que je veux avant tout privilégier la qualité et le service d’accueil ».

Une pression qui l’a éloigné de l’essence même du métier.

Désormais, Jérôme entend se recentrer sur l’essentiel et retrouver la passion du métier, comme il l’a toujours aimé.

Avec son épouse, Patricia, ils ont décidé de mener cette nouvelle vie, sans étoile, à deux. « Nous allons assurer en couple le service et la cuisine, pour servir 15 couverts, et non 70 couverts avec une équipe de 11 personnes comme cela a pu être le cas dans le passé. Nous revenons à l’essence même de la cuisine et l’essentiel : le partage, avec amour des produits et des personnes, dans un beau cadre », confient les deux restaurateurs.