Pour le régulateur britannique, il n'y a "pas de preuve" que les vaccins Pfizer et AstraZeneca causent des caillots de sang

Une nouvelle preuve en attendant les résultats de l'enquête européenne. Soupçonnés de causer des thromboses, des caillots de sang, le vaccin Pfizer/BioNtech et surtout celui développé par l'Université d'Oxford AstraZeneca viennent d'être "blanchi" par le régulateur britannique.

Le MHRA affirme ce jeudi 18 mars, dans un communiqué qu'il n'y a aucune preuve que ces vaccins causent plus de thromboses en cas de vaccination, par rapport aux personnes non vaccinées.

"Notre examen approfondi et minutieux, parallèlement à l'évaluation critique de scientifiques indépendants de premier plan, montre qu'il n'y a aucune preuve que les caillots sanguins dans les veines se produisent plus que ce à quoi on pourrait s'attendre en l'absence de vaccination, pour l'un comme l'autre vaccin", a déclaré dans un communiqué June Raine, la directrice exécutive du MHRA.

L'Agence européenne des médicaments doit rendre son avis ce jeudi

Une douzaine de pays, dont la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne ont décidé de suspendre la vaccination par ce vaccin, par précaution, après le signalement d'effets secondaires "possibles", comme les thromboses. Ce jeudi, l'OMS a recommandé de poursuivre la campagne de vaccination avec ce vaccin en attendant l'avis de son comité d'experts, tout comme l'EMA.

L'Agence européenne des médicaments a tenu une conférence de presse en début de semaine et affirmé qu'il n'y avait pas de "lien avéré" entre ces évènements et les injections d'AstraZeneca. La directrice de l'EMA, Emer Cook, avait indiqué qu'elle restait "fermement convaincue" que les bénéfices l'emportaient sur les risques.