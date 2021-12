Pour Emmanuel Macron, la vaccination des enfants est "souhaitable" mais pas obligatoire

Selon toutes vraisemblances, la vaccination des enfants ne sera pas obligatoire. Selon Emmanuel Macron qui était interrogé sur la question, lors d'une interview sur TF1, la vaccination des enfants contre le Covid-19 était "souhaitable" mais écarté une obligation, estimant qu'elle relevait du "choix des parents".

"Entre 5 et 11 ans, les autorités sanitaires ont expliqué que cela protégerait", "et donc je pense que c’est souhaitable", a-t-il dit sur TF1, mais "ils ont rarement des formes graves même si ces dernières semaines, on a eu plusieurs dizaines de cas d’enfants (...) avec des formes graves".

Les 5-14 ans sont actuellement les plus touchés par la pandémie

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les 5-14 ans sont actuellement les plus touchés par la pandémie, avec parfois des taux deux à trois fois plus élevés que dans le reste de la population.

La vaccination des 5-11 ans, avec une version du vaccin Pfizer moins forte que celle destinée aux adultes, est possible dans l'Union européenne depuis son autorisation par le régulateur du médicament le 25 novembre. En France, seuls les enfants à risque, sont pour le moment concernés.

Ce mercredi 15 décembre, également, l'agence européenne des maladies a affirmé que la vaccination des enfants et plus largement, la vaccination "suffira pas" face au variant Omicron qui devrait devenir dominant d'ici mi-janvier, a averti l'agence européenne des maladies, préconisant de toute urgence davantage de restrictions.