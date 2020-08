Pont de Gênes, le retour à la vie #2 - "Le bruit de la chute du pont nous hante encore"

Composer avec les traumatismes

“Le bruit de la chute du pont nous hante encore, raconte Giusy, membre du comité et figure des évacués de la via Porro’. Un éclair dans le ciel, le bruit du couvercle d’une casserole qui tombe et nous ne pouvons pas nous empêcher de penser: 'C’est comme le 14'.”

Nombreux sont les habitants qui se font suivre, pour tenter de combler les blessures du traumatisme. “Deux ans après, nous avons toujours des difficultés à dormir la nuit”, poursuit Giusy. Le Comité de la via Porro’ continue de se réunir en ligne mais aussi dans le petit cloître de Saint-Barthélémy, une petite merveille architecturale qui a longtemps accueilli les réunions des évacués, quand leur destin était encore incertain. Depuis, le comité soutient la vie de quartier. Il a également financé des bourses d’études pour les enfants des pompiers du pont. “Pour aller de l’avant, sans rien effacer pour autant.”

Construire demain, sans oublier le passé, c’est le leitmotiv de Giusy. Cette membre du Comité des évacués de la via Porro’ ne mâche pas ses mots. “Nous nous sommes sentis trahis car nous avions averti les autorités depuis longtemps sur l’état du pont. L’Etat et Autostrade ont été défaillants, d’autres viaducs font l’objet d’une enquête. 43 personnes sont mortes, en Italie, on dit que ce sont des “morti di Stato”, des morts d’Etat. Ça, il ne faudra jamais l’oublier.”