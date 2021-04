Polémique après la diffusion d'une vidéo mettant en scène des policiers à Cagnes-sur-mer, une façon de "relâcher la pression" défend la municipalité

La vidéo circule sur les réseaux sociaux. On y voit deux policiers municipaux sur le bord de mer de Cagnes-sur-mer avec une jeune femme. Une vidéo comme beaucoup d’autres? Pas tout à fait. La jeune femme est menottée, elle pose à quatre pattes pendant qu'un policier la maintient par le cou. Elle monte ensuite en passagère sur le deux-roues de fonction d’un autre policier… Des poses volontairement exagérées, pour rire. Poisson d’avril?

Ça ne fait toutefois pas rire tous ceux qui regardent la vidéo: la jeune femme ne porte pas de masque, la distanciation sanitaire n’est pas respectée, l’usage des menottes est réglementé... L’article 803 du code de procédure pénale (loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale) dispose que "nul ne peut être soumis au port des menottes que s’il est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, ou susceptible de vouloir prendre la fuite".

De quoi agacer certains spectateurs: "Nous, les policiers nous verbalisent quand on ne porte pas de masque et quand on ne respecte pas la distanciation, là, eux, ils se filment sans vergogne avec une personne qui ne porte pas de masque et sans distanciation!"

"Relâcher la pression"

La vidéo a été postée sur le compte du réseau social Tik Tok d’une jeune Vençoise enregistrée comme entrepreneuse individuelle depuis le 1er janvier dernier. Ce jeudi matin 1er avril 2021, elle avait déjà été vue par 76.900 personnes. La jeune tiktokeuse, qui a participé à une émission de télé-réalité, est suivie par 121.300 abonnés.

Interrogée par Nice-Matin, la municipalité a répondu que la vidéo est "prise comme un clin d’œil du 1er avril pour relâcher la pression".

La municipalité ajoute que "la police municipale donne entière satisfaction notamment en ces temps de crise, comme nous l’avons souligné en conseil municipal, ainsi que le commissaire de la police nationale. Tous les agents de la police municipale font très bien leur travail".