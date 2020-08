Plusieurs milliers d'opposants au port du masque de nouveau dans la rue en Allemagne

Intitulé "fête de la liberté et de la paix", cet événement auquel quelque 22.000 participants rassemblant "libres penseurs", militants1 antivaccins, conspirationnistes ou encore sympathisants d'extrême droite sont attendus autour de la porte de Brandebourg, constitue le second de ce genre en un mois et inquiète les autorités.

La municipalité de la capitale allemande a d'abord interdit mercredi la manifestation pour "raison de santé publique": l'impossibilité à ses yeux de faire respecter les distances d'au moins 1,5 mètre entre manifestants.

Mais le tribunal administratif, saisi en référé par les organisateurs, leur a finalement donné raison vendredi.

Jugeant que "l'existence d'un danger immédiat pour la sécurité publique" n'était pas valable à priori, le tribunal a conditionné la tenue du rassemblement.

Ses organisateurs devront veiller à ce qu'une distance minimale soit bien respectée entre manifestants. Le port du masque ne sera en revanche pas obligatoire.

Vendredi soir, quelque 1.500 manifestants se sont déjà réunis pacifiquement devant la porte de Brandebourg. La police a dû à plusieurs reprises rappeler les règles de distanciation.

Appels à la violence

Une précédente manifestation du même type avait déjà réuni le 1er août quelque 20.000 personnes appartenant majoritairement à la sphère d'extrême droite.

Elle avait été interrompue par la police car les manifestants n'avaient pas respecté les gestes barrière.

Les forces de l'ordre, qui seront plusieurs milliers à sécuriser l'événement, ont d'ailleurs prévenu qu'elles disperseront à nouveau la foule si cela se reproduit.

La responsable de la police berlinoise, Barbara Slowik, a également appelé les manifestants à "agir de manière responsable et raisonnable", dénonçant les appels à la violence lancés sur les réseaux sociaux.