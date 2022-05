Plus souple, plus intime… Comment l’Ehpad "hors les murs" permet de vieillir à domicile?

"L’Ehpad hors les murs offre un réel confort psychologique, poursuit Bernard Vaillot. C’est très précieux. Ma mère a dû retourner en résidence et elle ne cesse de nous demander quand est-ce qu’elle va rentrer chez elle…"

Aujourd’hui, sa mère est encore à domicile, “une maison qu’ils avaient, avec mon père, depuis plus de vingt ans.” Avec tout ce que cela comporte de souvenirs, de repères…

"Non seulement ce dispositif permet une prise en charge rapide de vos parents à domicile, mais en plus, il assure un relais précieux en cas d’accident", ajoute-t-il.

"Il y a quelques années, je me suis retrouvé à devoir gérer une situation en catastrophe, explique ce Parisien. Ma mère avait dû être hospitalisée en urgence pour un problème à la vésicule biliaire et mon père ne pouvait pas rester seul à leur domicile", se souvient-il.

Dispositif nocturne pour personnes dépendantes

L’Ehpad "hors les murs" se veut donc une assistance offerte à des personnes en très grande dépendance, uniquement la nuit, moment où les bénéficiaires sont particulièrement vulnérables puisque seules. Un système d’alarme installé à domicile leur permet de joindre une infirmière de garde au plus vite.

"On est partis d’une page blanche", raconte Camille Realini, le directeur de l'Ehpad Les Aquarelles, à Mouans-Sartoux, qui propose donc ce service d’Ehpad hors les murs depuis 2018.

Il y a 4 ans, sa structure remporte un appel à projet de l’Agence régionale de santé (ARS) concernant ce nouveau dispositif. A l’époque, observe l’ARS, plusieurs points posent problème.

Alors que deux personnes sur cinq âgées de plus de 75 ans vivent seules en PACA (un chiffre en constante progression), les prises en charge la nuit et le week-end restent compliquées.

Trois Ehpad hors les murs dans les Alpes-Maritimes et le Var

Cinq structures ont été retenues en région PACA, dont une dans les Alpes-Maritimes et deux dans le Var. L’expérimentation, lancée pour trois ans, est aujourd’hui pérennisée à l’Ehpad des Aquarelles.

Le financement alloué par l’ARS a donc permis aux Aquarelles d’engager le personnel nécessaire à la prise en soins des personnes âgées : deux infirmières de nuit, un psychomotricien et un ergothérapeute, "mais finance aussi du temps en plus pour l’infirmière et le médecin coordinateurs", précise Camille Realini.

Les dépenses sont plafonnées à 10 000 euros par personne.

Le coût de l’Ehpad hors les murs est entièrement pris en charge par l’ARS et totalement gratuit pour le bénéficiaire.

Complémentarité des services

Le dispositif intervient pour "soutenir le maintien à domicile", explique Camille Realini.

Le jour, les familles prennent leurs dispositions, l’Ehpad hors les murs relaie la nuit. "On ne se substitue pas au service de jour", affirme Camille Realini.

Ce sont d’ailleurs les personnes qui s’occupent des futurs bénéficiaires en journée qui entrent en contact avec l’équipe des Aquarelles pour signaler une situation qui mériterait d’être intégrée au système.

"Quand ils détectent une situation de précarité, ils entrent en contact avec nous, explique Camille Realini. Nous regardons alors si la personne est éligible."

De l’assistante sociale au pôle gérontologique de l’hôpital de Grasse en passant par les infirmières à domicile ou les CCAS, ils sont nombreux à pouvoir donner l’alerte.