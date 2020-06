Plus d'une centaine d'enfants de moins de 5 ans ont été testés à Monaco

"L’enfant serait peu transmetteur du virus"

Référente pour le dépistage des enfants de moins de 5 ans, Stéphanie de Smet souligne l’importance de tester cette frange de la population.

Au début de l’épidémie, on craignait que l’enfant soit un réservoir viral comme il peut l’être pour d’autres infections…

Pour l’heure, les études ont tendance à montrer que l’enfant serait peu transmetteur du virus mais la victime de la contamination, notamment au sein du foyer familial.



En tout cas, il n’est pas l’un des principaux transmetteurs. Pour mieux comprendre le circuit intrafamilial et entre les enfants, dans l’idée d’une remise en collectivité, il faut qu’on arrive à étudier cette population pédiatrique et notamment les moins de 5 ans.

Qu’advient-il si le test s’avère positif?

On a convenu que l’intérêt principal était que l’enfant qui allait réintégrer la collectivité ne puisse pas transmettre le virus. Dans cette idée-là, le prélèvement nasal, dit PCR, est l’examen de choix pour le diagnostic immédiat.

Comment allez-vous utiliser cette cartographie?

En fonction des résultats, il va falloir mener l’enquête de chaque cas dépisté positif afin de comprendre, rétrospectivement, comment le virus a circulé au sein de la famille et de la collectivité.



C’est un interrogatoire précis à mettre en parallèle avec les résultats sanguins qui pourront, on l’espère, nous permettre de tirer des conclusions sur cette épidémie.

Comment explique-t-on à un enfant le virus et l’importance des gestes barrières?

Les enfants apprennent beaucoup entre eux et au contact des adultes. La maladie est quelque chose qu’ils appréhendent, qu’ils apprennent à découvrir.



Il faut leur expliquer, avec des mots simples, qu’il y a un virus, qu’on ne le voit pas et qu’il est donc nécessaire de se laver les mains, de ne pas toucher certaines zones du corps, de ne pas embrasser ses camarades comme avant.



Ils sont à même de comprendre ce type de gestes, même très petits. Avant 2 ans, c’est bien sûr plus compliqué. Il faut tenter de leur expliquer sans véhiculer un stress important.