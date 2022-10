Plus de la moitié des français considèrent que le travail est une contrainte, selon une étude Ifop

Le "quiet quitting", traduisez "démission silencieuse" en français, est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans l'hexagone. C'est en tous cas ce que révèle l'étude publiée ce jeudi 20 octobre par Les Makers.

Selon cette enquête réalisée par l'Ifop , plus d'un français sur trois serait concerné par le "quiet quitting". Autrement dit, 37% des salariés ne font que le minimum syndical exigé dans le cadre de leur fonction, et se limitent aux tâches indiquées sur leur fiche de poste, une sorte de démission silencieuse et progressive, sans vraiment quitter son travail.

Une étude qui tombe à pic, en plein mouvement de revendication et mobilisation autour de la hausse des salaires, comme tel est le cas au sein du groupe Total. L'étude dévoile qu'en trois décennies la proportion de français qui estiment donner plus à leur entreprise que ce qu'ils ne reçoivent a quasiment doublé, passant de 25% en 1993 à 48% en 2022.

"Personnellement je ne travaille que pour l'argent"

Pas d'heures supplémentaires, pas d'investissement personnel dans son travail, travailler uniquement pour percevoir le salaire qui leur est versé, les français sont de plus nombreux à assumer ce désintéressement.

Près de la moitié des salariés interrogés affirment travaillent uniquement pour l'argent et non par passion ou intérêt pour le travail en lui-même.

Se contenter de faire "juste ce qu'il faut", c'est ce que souhaitent 4 salariés sur 10. Cela représente donc près de la moitié des personnes interrogées, en particulier "les jeunes générations, qui sont perçues comme moins travailleuses que leurs aînés" selon l'analyse livrée par Les Makers.

Une préoccupation moindre pour leur travail, cela pourrait-il avoir un lien avec la pandémie? La Covid-19 a redéfinie la manière de travailler, mais également réévalué les priorités de certains français.

Un mode de vie moins rythmé par le classique "métro, boulot, dodo", l'apparition massive du télétravail, et une manière pour les salariés interrogés de revendiquer un "droit à la paresse". Selon l'étude présentée, 69% d'entre eux sont en accord avec les propos de l'élu écologiste, Sandrine Rousseau: "On a un droit à la paresse, on a un droit à la transition, des métiers, on a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie."

Une vision du travail qui est aussi... politique

L'étude met en avant l'orientation politique des personnes interrogées. Une conception de la notion de travail qui semble diverger si l'on se situe plus à droite ou à gauche de l'échiquier politique.

Les personnes de gauche ont tendance à beaucoup plus percevoir le travail comme une contrainte. 69% de ceux qui le pensent, votent à gauche et 40% votent à droite.

Concernant le droit à la paresse revendiqué par Sandrine Rousseau, 85% des interrogés étant en accord avec ces propos se revendiquent "très à gauche", contre 60% à droite.

Une tendance, qui donne une forme d'éclairage, mais ne parvient pas à illustrer complètement un débat clivant sur les valeurs de travail. Cela reste une notion à laquelle bon nombre ne souhaite pas donner une couleur politique.