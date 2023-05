Plus de 23.000 cambriolages en un an: Provence-Alpes-Côte d'Azur en tête des régions les plus visées

C’est une plongée dans les chiffres des cambriolages. Pour la première fois, le ministère de l’Intérieur et l’Insee ont délivré une étude poussée sur le sujet.

En 2022, en France, 211.400 cambriolages ou tentatives de cambriolages de logements ont été enregistrés par les services de police et de gendarmerie nationales. En moyenne, cela représente 5,8 infractions pour 1.000 logements.

Ce taux monte à 7,5 cambriolages pour 1.000 logements en région Provence-Alpes Côte d’Azur. De quoi placer la région comme la deuxième la plus cambriolée de France après l’Île-de-France (7,9). En 2022, 23.400 cambriolages ont eu lieu.

De fortes disparités existent cependant

Au sein de la même région coexistent ce qui se fait mieux et ce qui se fait de pire en matière de cambriolages. Avec 11,4 infractions pour 1.000 logements, les Bouches-du-Rhône représentent le département le plus cambriolé de France (talonnées de près par le Vaucluse, avec 9,6).

À l’inverse, les Hautes-Alpes affichent un des taux les plus bas de France, avec 2,1.

Les communes du littoral azuréen et varois concernées

Si la vallée du Rhône fait partie des territoires les plus concernés par ces infractions, les habitants des communes du littoral méditerranéen n'échappent pas à ces faits divers qui peuvent déboucher sur un véritable traumatisme pour certaines victimes.

Avec des rapports respectivement de 4,5 et 5,9 pour les Alpes-Maritimes et le Var, ces deux départements se situent légèrement en-dessous et au-dessus de la moyenne nationale (5,8).

Des cambriolages qui augmentent… là où il y a des écarts de revenus importants

De quoi illustrer plusieurs points, fait remarquer l’Insee: “il y a deux fois plus de cambriolages de logements dans les territoires urbains densément peuplés".

De plus, le taux de cambriolages croît avec la taille de l’aire urbaine, mais aussi lorsque les écarts de revenus sont importants. Il y a quatre fois plus de cambriolages de logements dans les territoires où les écarts de revenus sont les plus élevés.

Dans le Var, une situation hétérogène

Et pour cause. les données du ministère de l’Intérieur et de l’Insee permettent d’avoir une idée précise de la perpétration de ces faits à l’intérieur des départements.

Dans le Var, la situation se révèle hétérogène. L’aire d’attraction de Saint-Tropez, fortement concernée par les cambriolages (9,5%), se situe à quelques kilomètres de zones littorales moins touchées comme Cavalaire-sur-Mer et Bormes-les-Mimosas où le taux de cambriolages varie de 1,2 à 2,6%, les taux les moins importants du département.

L’aire de Toulon affiche un pourcentage similaire à celui de Brignoles et Draguignan, compris en 5,7 et 7,6 %, soit au-dessus de la moyenne nationale.

Dans les Alpes-Maritimes, une tendance qui touche le littoral

Dans les Alpes-Maritimes, la situation concerne avant les aires du littoral. Ainsi, les aires de Cannes-Antibes et celle de Nice affichent un taux de 4,2 à 5,7 cambriolages pour 1.000 logements. Ce taux varie de 1,2 à 2,6 % pour le reste du département.