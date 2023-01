Plus de 100 tonnes de cocaïne saisies en 2022, nouveau record au port d'Anvers

Les chiffres précis doivent être dévoilés à 10H30 (09H30 GMT) lors d'une conférence de presse associant pour la première fois les douanes belge et néerlandaise, avec les ministres des deux pays ayant autorité sur ces administrations.

Belgique et Pays-Bas, où la criminalité et la corruption liées au trafic inquiètent de plus en plus, sont les principales portes d'entrée en Europe pour la cocaïne expédiée d'Amérique latine, souvent dissimulée dans des cargaisons de fruits.

Et le port d'Anvers va confirmer sa place de première plateforme du trafic devant le rival néerlandais de Rotterdam, dont le bilan 2022 des saisies est attendu en baisse.

"C'est en effet moins" que les quelque 70 tonnes saisies en 2021, a simplement indiqué lundi à l'AFP Olav Brink, porte-parole du parquet de Rotterdam.

Un signe que l'écart se creuse avec Anvers, car côté belge, après plusieurs grosses saisies en fin d'année, il n'y a plus de mystère sur le fait que les 89,5 tonnes de 2021 seront dépassées.

Depuis une dizaine d'années, les saisies volent de record en record à Anvers, deuxième port marchand d'Europe. En 2021, le volume avait même fait un bond de 36% grâce à la quantité d'informations collectées auprès des trafiquants avec l'infiltration du réseau de téléphones cryptés Sky ECC.

Et alors que le premier semestre 2022 laissait envisager un ralentissement, la courbe est ensuite repartie en flèche.

"Un tsunami"

Les saisies "se sont accélérées à l'automne", a souligné une porte-parole des douanes belges jointe par l'AFP.

Elle rappelle que les fêtes de fin d'année marquent généralement un pic dans la consommation de cocaïne. Et plusieurs semaines en amont les cartels augmentent les livraisons de poudre blanche pour préparer ce "White Christmas", expression imagée qu'affectionne Kristian Vanderwaeren, administrateur général des douanes.

A la mi-octobre, les douanes avaient enregistré une des plus importantes saisies des dernières années à Anvers: plus de six tonnes en une seule prise dans deux "conteneurs-citernes" livrés en provenance du Suriname.

"Un tsunami" pour le pays, un grand port "inondé" par la drogue: les autorités belges ne lésinent pas sur les superlatifs pour décrire ce fléau qu'elles peinent à combattre.

A l'automne, le procureur d'Anvers s'est même inquiété des capacités insuffisantes d'incinération de la cocaïne saisie, redoutant de possibles attaques dans les entrepôts où la drogue est stockée.

Le parquet de la cité flamande a indiqué avoir recensé en cinq ans "plus de 200 actes de violence liés à la drogue". Lundi une fillette de 11 ans a été tuée lorsque la maison dans laquelle elle se trouvait a été la cible de coups de feu.

Les tirs d'arme à feu ou jets d'engins explosifs ciblés sont souvent considérés comme de l'intimidation. Ils visent aussi à attirer l'attention de la police sur une famille ou un lieu plus qu'un autre.

Quant aux menaces, elles peuvent cibler le plus haut niveau de l'Etat. En septembre, un projet d'enlèvement du ministre belge de la Justice Vincent Van Quickenborne a été déjoué. Le responsable politique a dû être placé sous étroite surveillance policière avec sa famille.

Selon l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, 213 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2020 dans l'UE et trois des 27 pays membres --Belgique (70 tonnes), Pays-Bas (49), Espagne (37)-- représentaient à eux seuls "près de 75%" du volume total.