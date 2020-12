"Personne n'est à l'abri": positif à la Covid-19, Emmanuel Macron donne de ses nouvelles dans une vidéo sur Twitter

"Personne n'est à l'abri". Dans une courte vidéo postée sur Twitter, Emmanuel Macron, diagnostiqué positif à la Covid-19, a donné de ses nouvelles et de son état de santé.

Le visage fatigué et vêtu d'un pull à col roulé, le chef de l'Etat dit aller "bien" malgré une "activité ralentie, en raison de la maladie, et du virus".

Dans cette vidéo, il explique également le déroulé des événements: "depuis hier matin, j'ai été testé positif à la Covid-19 après avoir éprouvé de premiers symptômes, j'ai donc fait le test et je me suis tout de suite isolé comme les règles sanitaires nous demande de le faire. J'ai enregistré le code du test sur l'application Tous Anti Covid, l'Elysée a appelé tous les cas contacts que nous connaissons et que j'avais rencontré au cours des 48h précédentes (...) Ils sont à l'isolement et ont fait des tests", dit-il.