Pénurie de Magnums et de pots de Ben & Jerry's... Un géant de la grande distribution fait des stocks monstres par crainte du Brexit

Le Royaume-Uni a peur de passer un été sans ses glaces préférées?

Selon des informations de la BBC, l'entreprise de grande distribution Unilever a fait savoir qu'elle avait constitué des stocks de plusieurs de ses produits phares et parmi eux des pots de glaces Ben & Jerry's et des Magnums alors que la date butoir de sortie de l'Union Européenne du Royaume approche (le 29 mars prochain). Des délices prisés outre-Manche et qui sont produits sur le continent européen.

Le patron du groupe Unilever, Alan Jope a aussi annoncé avoir stocké de nombreux déodorants de ses marques Dove, Rexona et Axe sur le continent européen pour éviter de faire face à des pénuries. Les déodorants sortent eux de l'usine de Leeds, au Nord de l'Angleterre.

Avec la peur d'un Brexit "no-deal" et l'installation de taxes douanières, Alan Jope a déclaré que son entreprise s'était préparée au pire en "montant des inventaires distincts des deux côtés de la Manche qui devraient permettre de tenir des semaines."