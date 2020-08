"Pendez-les"!: pour les manifestants à Beyrouth, l'heure est à la vengeance

"Vous étiez corrompus, vous êtes maintenant criminels", affirme une pancarte brandie par les manifestants.

Partis du quartier dévasté de Mar Mikhaël, ils ont emprunté les rues jonchées de gravats et de monticules de verre brisé, au milieu des immeubles aux fenêtres éventrées pour rallier le centre-ville.

Parfois par une ouverture béante, on aperçoit un lustre en cristal, brinquebalant mais toujours suspendu au plafond.

"Il y a désormais de la haine et du sang entre nous et ce pouvoir", affirme Najib Farah, un promoteur immobilier de 35 ans. "Les gens veulent se venger, ils ont détruit la ville à cause de leur négligence et leur corruption".

Du centre-ville, on voit les ruines du port où s'est produite mardi l'explosion, qui aurait été provoquée par un énorme dépôt de nitrate d'ammonium.

Pour les Libanais qui ploient sous le poids de la crise économique et politique, l'explosion qui a fait plus de 150 morts et 6.000 blessés, a été la tragédie de trop.

"C'est eux ou nous"

"On n'en peut plus. On est pris en otage, on ne peut pas quitter le pays, on ne peut retirer notre argent des banques, le peuple est en train de crever de faim , il y a plus de deux millions de chômeurs", dit Médéa Azoury, une manifestante de 46 ans.