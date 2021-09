Pass sanitaire: ce club de foot azuréen s'attend "à une chute du nombre de licenciés" 

Jeudi, c’était la reprise au stade du Rostit. Le début d’une reprise en demi-teinte. "On a déjà dû supprimer deux catégories: les U12 et les U13. De trop nombreux parents ne voulaient pas faire vacciner leurs enfants", grince Najim. Soit "une vingtaine de petits". Les autres catégories reprennent la semaine prochaine.

Pénurie d’éducateurs​

"J’y verrai plus clair mercredi, après la rentrée scolaire et avec le retour sur le terrain des autres catégories." Mais le président ne se fait guère d’illusions: "On s’attend à une chute du nombre de licenciés, d’ailleurs je redoute mercredi prochain. L’an dernier, nous avions 150 adhérents au club, là c’est la grande inconnue, mais la baisse, je le crains, sera significative." Le président et son staff feront le point sur les licenciés au mois d’octobre.

L’obligation du pass sanitaire au Trinité Sport Football club, comme pour les autres associations sportives, touche aussi les éducateurs. Autre préoccupation du président, et de taille. "Sur 15 éducateurs bénévoles, trois n’étaient pas vaccinés et ne souhaitent pas l’être pour le moment. Donc j’ai deux parents qui, eux, ont leur parcours vaccinal terminé, qui ont entraîné des équipes. Et l’entraîneur de l’équipe senior s’est occupé des enfants de 5 ans", souffle Najim Abdelkader.

La crainte de tensions avec les parents​

Une situation, il le sait, qui ne pourra pas perdurer. Et s’il remercie la Ville de La Trinité pour "son aide", il est un peu moins enclin à brosser la Fédération française de football dans le sens du maillot. "On ne se sent pas très soutenus par la Fédération. Ils auraient pu nous accorder une dérogation pour les jeunes entre 12 et 16 ans", grimace-t-il.

Enfin, si le président du club trinitaire a pu prendre le temps d’expliquer à certains parents qu’ils ne pourraient pas venir voir leur rejeton taper dans un ballon faute de pass – "et oui, à partir du moment où j’ai plus d’une seule personne en tribune, le pass est obligatoire pour les spectateurs" – Najim Abdelkader redoute des tensions dans le futur.

"Ça m’a fait de la peine, j’ai dû refuser l’accès à plusieurs parents dont certains ont leurs enfants à La Trinité depuis des années. Au début ils avaient du mal à comprendre, mais j’ai eu le temps de faire de la pédagogie. Quand le club tournera à plein, ce sera difficile."