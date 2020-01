PAROLES D'AGRICULTEURS. Denis: "Créer des zones agricoles protégées pour éviter la spéculation foncière" (13/13)

Des vignes bordées de cyprès et d'oliviers, et au loin, la mer. Au cœur du vignoble familial de Saint-Jeannet, à une vingtaine de kilomètres de Nice, Denis Rasse évoque la disparition progressive des exploitations agricoles dans sa commune.

"Dans les années 1980, il y avait plus de 200 agriculteurs à Saint-Jeannet, et aujourd'hui nous ne sommes plus que 10."

Sur la propriété héritée de son père, au pied du Baou de Saint-Jeannet, ils sont 4 exploitants: son frère et lui qui cultivent chacun 2 hectares de vignoble, un maraîcher et un safranier.

"On représente aujourd'hui sur ce petit territoire, près de la moitié des agriculteurs de la commune."

Ailleurs, vignes, fleurs, bigaradiers ont peu à peu laissé place à des villas où à des friches.

"Le problème numéro 1 pour l'agriculture sur la Côte d'Azur, c'est le foncier"

"Les zones agricoles non constructibles sont en déprise depuis 40-50 ans. Elles sont en friche parce que leurs propriétaires espèrent que ça devienne un jour constructible."

Comment voit-il l'agriculture dans 20 ans?

Pour assurer un avenir à l'agriculture, estime Denis Rasse, il faudra gagner la bataille du foncier. Eviter la spéculation. Aussi, ce viticulteur, 2e adjoint au maire de Saint-Jeannet a-t-il défendu la création en 2019 d'une Zone agricole protégée sur sa commune, la première des Alpes-Maritimes.

L'idée: faire en sorte qu'à la faveur d'un nouveau Plan Local d'Urbanisme, les espaces à vocation agricole ne se réduisent pas.

"Avant, si on était copain avec un élu, on pouvait faire passer une parcelle en zone agricole ou naturelle, en zone constructible."

"La ZAP est une surcouche et si on veut changer un terrain de destination, il faut réunir tous les partenaires (Safer, Métropole, Etat, Chambre d'agriculture, associations autour de l'agriculture…) et prouver que l'intérêt général est supérieur à l'intérêt agricole. Ça redonne de la vertu au système."

A Saint-Jeannet, 73 hectares de terres déjà classées en zones agricoles sont désormais en ZAP.

"L'Etat a proposé 22 hectares supplémentaires donc on devrait arriver à 100 hectares. Aujourd'hui, les propriétaires ont compris que la spéculation qu'ils peuvent faire sur leurs terres c'est une spéculation agricole."

D'ailleurs, pointe-t-il "depuis que la ZAP a été signée on observe une dynamique. Une vente a ainsi été faite pour l'installation d'un jeune agriculteur sur une parcelle d'1 hectare, en vigne et en maraîchage. En 2020 on aura 2 nouveaux exploitants sur la commune."

S'il s'est inspiré de l'expérience de la Roquebrussanne commune pionnière dans le Var qui a préservé plus de 1000 hectares, il espère obtenir d'aussi bons résultats.

"En 5 ans, ils ont réussi à défricher 40 hectares, à installer 9 agriculteurs et à accroître leur activité."

Mais il sait que le chemin sera plus difficile sur la Côte d'Azur.

"Il y a un gros travail de remise en état." Il note aussi la perte de la culture "agricole".

"Quand on se réinstalle sur des terres en déprise, c'est deux fois plus de travail, sans bénéficier d'un lien "culturel" qui permet de comprendre le territoire. C'est pourquoi l'un des deux professionnels qui va s'installer en plantes médicinales et comestibles et en agro-foresterie sera accompagné par une couveuse."

Il bénéficiera ainsi de l'accompagnement de l'Adear (Association pour le développement de l’emploi agricole et rural) Agribio, la Safer.

Denis Rasse estime qu'il y a de la place et de l'avenir pour des "petites" exploitations familiales, en vente directe dans les Alpes-Maritimes. "La demande est là."

En embrassant du regard le vignoble familial il conclut: "je sais que deux de mes enfants intéressés pourront vivre de cette activité."

La relève est assurée.