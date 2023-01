Où puis-je trouver toutes les informations concernant ma retraite et les simulations?

Bonjour Elodie,

Pour vous renseigner sur votre carrière et ainsi avoir une idée de ce qui vous attend, lorsque vous serez à la retraite, le gouvernement a mis en place un simulateur en 2019. A l'époque, la réforme était dans les tuyaux avant d'être stoppée par la crise sanitaire et les différents confinements.

Pour accéder à ce portail, disponible ici, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de vous y connecter via France Connect, puis le portail s'ouvre à vous. Vous y retrouverez votre carrière, mais aussi une estimation de votre retraite en fonction de l'âge de départ.

Ainsi, en fonction de l'âge, vous connaîtrez le montant de votre pension. Il est disponible pour les retraités, salariés ou encore fonctionnaires et indépendants. Il vous permet ainsi de connaître ses droits à retraite (période validée, date éventuelle de départ à taux plein, etc.), ainsi que les interlocuteurs (régimes et caisses de retraite).