Où en est l'évolution du droit des femmes à Monaco? On fait le point

Droits de la famille: l’archaïsme n’est plus

Pendant longtemps à Monaco, les décisions de couple incombaient uniquement au mari, que ce soit pour ouvrir un compte en banque, obtenir la délivrance d’un passeport et, parfois, un emploi. Une vision patriarcale atténuée avec la loi 886 du 25 juin 1970, modifiant certains chapitres du Code civil monégasque. Ainsi, si l’époux demeurait toujours le "chef de famille" et choisissait la résidence du ménage, l’épouse pouvait exercer une activité professionnelle propre.

Exit la puissance paternelle

"On a trente ans de retard par rapport à la France", affirmait, en 2003, Catherine Fautrier, conseillère nationale et présidente de la Commission des droits de la femme et de la famille, alors fraîchement créée. Cette année-là, le Code civil, rétrograde et archaïque en comparaison des réalités sociales et familiales d’alors, connaît une révolution.

La mention de "puissance paternelle" est remplacée par celle "d’autorité parentale conjointe".

L’article 187 est modifié de la sorte: "Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et contribuent à son entretien. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur établissement; ils s’obligent mutuellement à une communauté de vie et conservent l’exercice conjoint de l’autorité parentale".

Depuis 2018, les progrès se sont nettement accélérés. Citons, entre autres, le congé maternité qui a été allongé; la notion de "chef de foyer" qui a été modifiée permettant aux résidentes monégasques et travaillant dans la fonction publique de percevoir, à l’instar de leurs homologues masculins, les allocations familiales et la couverture médicale des enfants ; la lutte contre les violences faites aux femmes qui s’est intensifiée.

Sur ce dernier point, d’ailleurs, la loi n°1517 de 2021 sur l’incrimination des agressions sexuelles a permis de moderniser l’arsenal pénal de la Principauté en redéfinissant certaines infractions et en assurant une meilleure protection des victimes, souvent des femmes.

Des textes dépoussiérés

Enfin, en mai 2022, un autre pas de plus vers l’égalité entre les hommes et les femmes a été réalisé avec la loi n°1523 qui abroge les "dispositions obsolètes et inégalitaires", à l’égard des femmes, recensées dans bon nombre de textes juridiques et législatifs jugés sexistes.

Un travail de fourmi, mené conjointement par le gouvernement princier, le Conseil national et le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, qui a nécessité l’analyse de 12.000 textes et dispositions. 85 d’entre eux ont fait l’objet d’une modification ou d’une suppression. C’est notamment le cas du "délai de viduité"* et de la notion de "bon père de famille".

*Laps de temps de 310 jours imposé aux femmes pour se remarier à la suite d’une dissolution du mariage afin de s’assurer qu’elles ne soient pas enceintes de leur dernier conjoint.